Ascolto e riflessione: in arrivo a Corato "Tra Ombra e Luce: attraversare il lutto"

Dieci anni fa, il 12 luglio 2016, il tragico incidente ferroviario tra Andria e Corato ha attraversato profondamente le nostre comunità, cambiando per sempre il corso di molte vite. Da quel momento, per noi, è nato Komorebi. Quello che inizialmente era un gesto di memoria, nato dalla volontà di ricordare Francesco e custodire ciò che lui aveva lasciato nelle persone che lo hanno conosciuto, si è trasformato nel tempo in qualcosa di più grande: uno spazio collettivo in cui il dolore, il ricordo, l'arte e la relazione con gli altri hanno trovato modi diversi di esistere, intrecciarsi e trasformarsi.Guardando oggi a questi dieci anni di percorso, sentiamo di poter riconoscere qualcosa che forse all'inizio non era così chiaro: Komorebi non è stato soltanto un evento commemorativo. È stato, in modi diversi e spesso inconsapevoli, anche un percorso di elaborazione del lutto. Anno dopo anno, l'evento ha cambiato forma insieme al nostro modo di attraversare quella perdita. Dalle piazze piene di persone al silenzio degli ulivi, dai momenti di condivisione pubblica agli spazi più intimi di riflessione.Ogni edizione ha risposto a un'esigenza diversa, accompagnando il tempo necessario per trasformare il dolore in qualcosa che potesse continuare a generare relazione, incontro e significato. Per questo, nel decimo anno dalla nascita di questo percorso, abbiamo sentito l'esigenza di fermarci e raccontare apertamente ciò che è sempre stato all'origine di tutto questo. Nasce così "Tra Ombra e Luce: attraversare il lutto", la terza e ultima tappa del percorso che ci accompagnerà all'evento di luglio.Due incontri dedicati al tema della perdita e ai percorsi che ognuno costruisce per imparare a conviverci. Più che una serie di interventi, immaginiamo questi momenti come un luogo di dialogo, in cui poter ascoltare esperienze diverse, riflettere insieme e, per chi ne sentirà il bisogno, condividere il proprio vissuto. Attraverso il contributo di professionisti e strumenti che in questi anni hanno accompagnato il nostro stesso percorso, desideriamo aprire una riflessione nata da un'esperienza reale, nella convinzione che alcune esperienze, soprattutto quelle più dolorose, possano diventare più leggere quando trovano uno spazio sicuro in cui essere accolte. Come la luce che filtra tra le foglie, anche nel dolore possono esistere spazi di incontro e significato.Programma degli incontri 28 giugno ore 18:30 Torre Palomba a Corato; 1 Luglio 2026 ore 18:30 Officina San Domenico, Andria.Intervengono: Tiziana Tedone, presidente Associazione FL Tedone, Marimar Castrigno, psicoterapeuta, Francesca Cuoccio, psicoterapeuta, Valentina Scaringella, psicoterapeuta, Anastasia Luceri, arteterapeuta. Con la speranza che condividere questo cammino possa aiutare altri a sentirsi meno soli nell'affrontare il proprio. Vi aspettiamo. Associazione Francesco Ludovico Tedone