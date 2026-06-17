Mauro Lastella
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Attualità

ANGET “Monte Caccia”, il coratino Mauro Lastella rieletto presidente per il triennio 2026-2029

Tra gli obiettivi del nuovo mandato il consolidamento della presenza dell'Associazione sul territorio

Corato - mercoledì 17 giugno 2026 9.33 Comunicato Stampa
Si sono svolte a Bari, presso la sala "Giovanni Messe" del Comando Militare Esercito "Puglia" le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione "Monte Caccia" dell'Associazione Genieri e Trasmettitori d'Italia. Le elezioni, hanno confermato, per il triennio 2026/2029 il consiglio direttivo che sarà presieduto dal Colonnello Mauro Lastella e costituito dai Cavalieri al Merito della Repubblica, Domenico Vessio Stefano Pesce (vicepresidenti) e Vincezo Belardi (Segretario e tesoriere).

Il Colonnello Lastella, coratino, Ufficiale dell'Esercito, attualmente in servizio presso il CME "Puglia" ha accolto l'incarico con "profondo senso di responsabilità e gratitudine" nei confronti dei soci che lo hanno rieletto, per un secondo triennio di lavoro. Tra gli obiettivi del nuovo mandato il neo Presidente ha posto l'accento sul consolidamento della presenza dell'Associazione sul territorio nelle province di Bari e Lecce, sulla promozione della cultura della Difesa, e della solidarietà e la trasmissione della memoria e delle tradizioni alle nuove generazioni, nel culto dell'ideale della Patria e nella esaltazione dei valori e delle tradizioni del Genio e delle Trasmissioni, un tempo unite in una sola Arma dell'Esercito.

L'ANGET è una Associazione d'Arma e di volontariato, aperta a tutti coloro che hanno prestato, o prestano, servizio in reparti ed organismi del Genio e delle Trasmissioni e a coloro che, persone o collettività, ritengono di identificarsi nei suoi valori ideali ed intendono concorrere al conseguimento delle sue finalità.

L'Associazione nacque all'indomani della Prima Guerra Mondiale, con la denominazione Associazione Nazionale dell'Arma del Genio (ANAG); ha personalità giuridica, è apolitica e apartitica, è senza fini di lucro.
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