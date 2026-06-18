Maturità 2026, le prime impressioni degli studenti di Corato

Si è chiusa questa mattina la prima prova dell'Esame di Stato 2026, il rito di passaggio più atteso dell'anno scolastico.Oltre 527mila studenti italiani, migliaia dei quali nelle scuole della Puglia, si sono confrontati con le sette proposte suddivise nelle tre tipologie previste: analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.Da Pavese al sociologo Furedi, da Brancati a Calabresi, le tracce sembrano aver sorpreso gran parte degli studenti. Se c'è chi si aspettava la traccia sull'intelligenza artificiale, altri avevano già pensato agli 80 anni della Repubblica come papabile argomento.Impensabili Pavese e Brancati, mentre le tracce sulla fatica e sulla meraviglia sembrano aver attirato l'attenzione dei maturandi e delle maturande.