Confcommercio Corato rafforza il direttivo: assegnate le deleghe e ufficializzati nuovi ingressi

Confcommercio Corato rafforza la propria struttura organizzativa e amplia la rappresentanza delle imprese del territorio. Nel corso di una riunione del Direttivo, alla presenza del Presidente Provinciale Confcommercio Bari-BAT, dott. Vito D'Ingeo, e del Direttore Provinciale, dott. Mauro Portoso, il Presidente di Confcommercio Corato, dott. Luigi Menduni, ha conferito le deleghe ai componenti del Direttivo e ufficializzato l'ingresso di nuove figure imprenditoriali.



L'obiettivo è quello di consolidare il ruolo dell'associazione sul territorio, valorizzando competenze specifiche e creando gruppi di lavoro capaci di affrontare le principali sfide che interessano il commercio, il turismo, i servizi, l'innovazione e lo sviluppo urbano.



Le deleghe assegnate riguardano settori strategici per i tessuto economico locale: Eleonora De Leo seguirà Terziario Donna; Francesco Tarricone il Marketing Territoriale; Fabio Cataldo la Rigenerazione Urbana e i Format Commerciali; Francesco Roselli i Servizi per le Imprese, l'Energia e la Digitalizzazione; Giacomo Verduno la Tutela delle Imprese e la Semplificazione Amministrativa; Michele Aucelli i Pubblici Esercizi, gli Eventi e l'Enogastronomia; Alessandro Rella l'Innovazione Tecnologica e le Infrastrutture per le Imprese; Adriana Torelli il Turismo e l'Ospitalità; Carlo Galise il Commercio di Prossimità e le Attività del Centro Urbano; Martino Balducci il Mercato Immobiliare d'Impresa e l'Attrattività degli Investimenti; Stefano Procacci la Comunicazione Istituzionale e i Rapporti con la Stampa.



Il Presidente Provinciale Vito D'Ingeo ha espresso apprezzamento per il percorso intrapreso dalla delegazione coratina:



«La crescita di Confcommercio Corato è il risultato di un lavoro serio e costante. L'ingresso di nuovi imprenditori e l'assegnazione di deleghe strategiche rappresentano un segnale importante di partecipazione, visione e capacità di coinvolgimento. Confcommercio continua a rafforzarsi sui territori grazie a dirigenti che mettono competenze ed esperienza al servizio delle imprese».



Soddisfazione anche nelle parole del Presidente Luigi Menduni:



«Abbiamo costruito una squadra che rappresenta diversi settori dell'economia cittadina e che sarà chiamata a lavorare su temi fondamentali per il futuro di Corato. Le deleghe non sono semplici incarichi, ma responsabilità concrete verso gli imprenditori che rappresentiamo. Vogliamo essere sempre più presenti sul territorio, ascoltare le esigenze delle imprese e trasformarle in proposte, servizi e opportunità di crescita per l'intera comunità economica locale».



Con questa nuova organizzazione, Confcommercio Corato prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento, puntando su competenze, partecipazione e progettualità per accompagnare lo sviluppo delle imprese e contribuire alla valorizzazione della città.