Coronavirus, a Corato i negativizzati diventano 5

Il Commissario Straordinario informa che a tutt'oggi il quadro complessivo della diffusione del COVID-19 sul territorio comunale appare evolversi favorevolmente, in quanto, secondo quanto appreso dagli uffici dell'ASL, a fronte degli 8 casi di positività registrati finora, 5 risultano "negativizzati".«Ciò non deve in ogni caso determinare nella popolazione una diminuzione della soglia di attenzione, in quanto soltanto l'ottemperanza rigorosa alle misure di distanziamento sociale e la permanenza all'interno della propria abitazione possono evitare il verificarsi di nuove occasioni di contagio. - scrive il commissario straordinario.A tal fine, prosegue costantemente l'attività di monitoraggio e di controllo, attivata sin dall'inizio dell'epidemia, sulla filiera dei "casi contatto", interessati da provvedimenti di isolamento domiciliare.La Protezione civile comunale, altresì, assicura l'assistenza ai soggetti interessati dalle predette misure mediante la consegna a domicilio dei generi di prima necessità e dei farmaci, per il tramite delle associazioni di volontariato».La dott.ssa Schettini fornisce anche un aggiornamento sui controlli effettuati nel weekend festivo. «Nel corso del week-end pasquale appena trascorso la Polizia Locale, in coordinamento con le altre forze di polizia territoriali, ha intensificato la propria attività, eseguendo posti di controllo lungo le vie di esodo dal centro cittadino, finalizzati al contenimento di soggetti eventualmente intenzionati a non rinunciare a gite fuori porta o a raggiungere abitazioni differenti da quella principale.In proposito sono state controllate 328 persone ed elevate complessivamente 10 violazioni, di cui 9 per uscite non accompagnate da alcuna delle giustificazioni previste e 1 a carico del titolare di un esercizio commerciale, che svolgeva la sua attività, nonostante l'obbligo di chiusura.In data odierna sono altresì confermati con efficacia, fino al 3 maggio, i provvedimenti di chiusura ai visitatori del cimitero e della villa comunale di Via Sant'Elia e di chiusura temporanea dell'attività di vendita mediante apparecchi e distributori automatici effettuata in appositi locali (h. 24)».