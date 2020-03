Coronavirus, altri 18 casi positivi nella provincia di Bari. Tre i morti in Puglia

18 in Provincia di Bari;

Dato per provincia 19.03.2020 18.03.2020 Differenza BARI 137 119 18 BAT 26 25 1 BRINDISI 75 71 4 FOGGIA 134 118 16 LECCE 71 70 1 TARANTO 23 21 2 TOTALE REGIONE 466 424 42 non nota (in elaborazione) 2 14 -12 Fuori Regione 10 0 10 TOTALE (DATO PROTEZIONE CIVILE) 478 438 40

In una giornata in cui il bollettino dei decessi che hanno contratto il coronavirus si allunga in modo drammatico, anche la Puglia conta il numero dei contagiati che arriva a 478 unità.Il dato, fornito dalla Regione Puglia, si riferisce alle ore 15 di oggi e vede un incremento di casi positivi di 42 unità.Sono 613 le persone sottoposte al test per l'infezione da Covid -19 nella sola giornata di oggi.Il totale dei casi positivi Covid è 478, di cui: 466 attribuiti a residenti nelle province della regione; 2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia; 10 attribuiti a residenti di altre regioni.Risultano decedute tre persone, una di 79 anni nella provincia Bat, una nella provincia di Bari e una terza persona in provincia di FoggiaI nuovi casi risultati positivi a Covid-19 oggi 19/03/2020 sono 42, cosi suddivisi:I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.