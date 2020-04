Coronavirus, buone notizie dal Comune: altri due pazienti positivi sono guariti

Da Palazzo di Città arriva una nuova buona notizia: «sul fronte dell'evoluzione del quadro epidemiologico, secondo quanto appreso dagli uffici dell'ASL, ai 5 casi "negativizzati", di cui è già stata data notizia nei giorni scorsi, si sono aggiunte ulteriori 2 situazioni che hanno fatto registrare tamponi di conferma negativi. Pertanto rispetto al totale complessivo di 8 casi, al momento attuale permane soltanto un solo caso positivo».Parallelamente prosegue l'attività di monitoraggio e di controllo, attivata sin dall'inizio dell'epidemia, sulla filiera dei cosiddetti "casi contatto", interessati da provvedimenti di isolamento domiciliare.Nel corso del week-end appena trascorso la Polizia Locale, in coordinamento con le altre forze di polizia territoriali, ha intensificato la propria attività, eseguendo lungo le vie di uscita dal centro cittadino posti di controllo, finalizzati al contenimento di soggetti eventualmente intenzionati a non rinunciare a gite fuori porta o a raggiungere abitazioni differenti da quella principale. In proposito sono state controllate 526 persone ed elevate 8 violazioni per uscite non giustificate da validi motivi.