Coronavirus, sale a 8 il numero di contagi a Corato

Sale a 8 il numero di persone risultate positive al Covid 19 nella città di Corato.La notizia ufficiale arriva da Palazzo di Città.Di seguito il testo della nota."Si comunica che nel Comune di Corato si è registrato l'ottavo caso di positività al COVID-19, così come accertato dall'ASL Territoriale, che ha attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche finalizzate a rintracciare i contatti stretti.Per quanto riguarda le misure di solidarietà alimentare, è entrata a regime l'attività di distribuzione dei buoni spesa ai cittadini beneficiari. Fino alla giornata di ieri sono pervenute 371 domande.L'istruttoria delle stesse prosegue a ritmi serrati e consentirà ai nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti di ricevere in tempi brevi i buoni spesa.A tal fine è possibile consultare sul sito comunale l'elenco aggiornato degli esercizi commerciali e delle famacie che hanno aderito all'iniziativa e che al momento risultano pari a 28".