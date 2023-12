Il New Chorus in Christmas Carols in concerto

Tornano gli appuntamenti musicali natalizi a cura del coro polifonico diretto dal soprano e flautista Marzia Pedone.Mercoledì 27, alle ore 20, a Corato presso la chiesa Sacra Famiglia, in via dei Mille la tappa coratina .Il coro, composto da 50 cantori, è attivo sul territorio dal 2019 e ha già incassato molti successi a Bisceglie e non solo, coinvolgendo il pubblico in mirabili viaggi musicali sulle note delle più celebri capolavori della musica italiana, napoletana e internazionale.Per "Christmas Carols" il New Chorus sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Emanuele Petruzzella; la voce solista mezzo soprano sarà quella di Marcella Minervini.Ad introdurre i brani la poetessa Graziella De CillisL'ingresso è libero.