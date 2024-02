Si è spento ad 82 anni Monsignor Emanuele Barra

Nella notte di Capodanno è deceduto Mons. Emanuele Barra, parroco per moltissimi anni presso la parrocchia "Ss. Salvatore" in Margherita di Savoia. La nostra città era ormai diventata una seconda casa per l'alto prelato, che da ormai diversi anni era ospite presso la RSA Fondazione Oasi Nazareth.L'Arcivescovo, Mons. Leonardo D'Ascenzo, insieme all'intero presbiterio, ringraziano il buon Dio per il ministero svolto da don Emanuele ed elevano al Signore preghiere di suffragio.La salma arriverà oggi 2 gennaio, presso la parrocchia "Ss. Salvatore" di Margherita alle ore 11.00 e le esequie saranno celebrate alle ore 15.30 e presiedute dall'Arcivescovo.