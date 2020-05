Covid-19 e Fase 2, effetti economici e ripartenza efficace per le imprese

Fase 2 e ripartenza. I Rotary Club di Bisceglie e di Corato, col supporto dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani e dell'Associazione Imprenditori Coratini, intendono contribuire al dibattito sulle modalità attraverso cui il sistema socio-economico potrà riprendere gradualmente il suo funzionamento sul territorio.Sono state definite alcune importanti misure di agevolazioni in favore delle imprese e dei cittadini ma, nonostante il grande impegno di risorse pubbliche promesso, si discute molto della loro tempestività ed efficacia.Quali sono gli effetti concreti (immediati e di breve-medio periodo) del Covid-19 sulla realtà produttiva del nostro territorio? Quali sono gli interventi previsti dal Governo e dalla Regione per sostenere la struttura economico-finanziaria dell'impresa? Quali risultati sono attesi e in che tempi? Qual è la percezione di tali misure da parte del mondo imprenditoriale del territorio? Quali sono le speranze e le azioni degli imprenditori per ripartire in modo efficace?Se ne parlerà, nel corso di un webinar in diretta sulla pagina Facebook del Rotary Club Bisceglie con la partecipazione di Caterina Bruni, presidente del Rotary Club Bisceglie, Antonio Papagni, presidente del Rotary Club Corato, Sergio Sernia, Governatore del distretto Rotary 2120 Puglia e Basilicata.Modererà Giuseppe Di Liddo, past president e istruttore del Rotary Club Bisceglie. Previsti gli interventi di Antonello Soldani, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani e Francesco Squeo, presidente dell'Associazione imprenditori coratini e amministratore della Fas spa.Concluderà l'incontro Pierpaolo Sinigaglia, assistente del Governatore.