La solidarieta' senza confini

Nuovi banchi e sedie sono da alcuni giorni nella disponibilità della Scuola della Liberta' in un villaggio Rom gestito dai Padri Cappucini vicino Scutari in Albania.Grazie al Rotary Club Andria in collaborazione con la scuola I.C. Jannuzzi Di Donna, l'Amministrazione comunale di Andria e alcune aziende che hanno dato un fattivo contributo , i bambini e le bambine che frequentano la Scuola della Liberta', potranno fruire di numerosi sussidi, materiali e arredi che renderanno gli spazi educativi ancora più funzionali e confortevoli.Il Rotary Club Andria "Castelli Svevi" sostiene, ancora una volta, un service di generosita' in favore della popolazione albanese.Il futuro della nostra comunità non può che passare dai giovani, a cui queste iniziative sono dedicate – ha spiegato a margine delle presentazioni la presidente del Club Lilla Bruno – il nostro sodalizio è al fianco di chi ha bisogno per sostenere la formazione dei cittadini del domani".Il Rotary Club di Andria , molto attento alle necessità delle nuove generazioni, ha infatti mostrato grande interesse nei confronti della formazione prevedendo altre iniziative nate anche dal gemellaggio con il Rotary club di ScutariPer questo motivo i due presidenti dei Rotary Club si sono impegnati a continuare questo sodalizio con la Scuola della Liberta' ed il Villaggio della Pace pensando a iniziative concrete per aiutare bambini e ragazzi.Anche aziende coratine ed una rappresentanza del liceo artistico Federico Stupor Mundi di Corato hanno sostenuto questa importante iniziativa dei rotariani andriesi.