Leadership femminile: a Corato le donne si raccontano

Ilil, grazie al supporto e agli spazi dei Vivai Ausonia, ha organizzato un incontro dal titolo "".Nell'anno in cui il Rotary di Corato è stato guidato dalla prima presidente donna, tante associazioni (culturali e/o di volontariato) coratine sono presiedute da donne che racconteranno la loro esperienza (in alcuni casi pluriennale) sul campo.La serata prevede, inoltre, la presentazione del progetto fortemente voluto da Gabriella Caruso, moglie del governatore del Distretto 2120 del Rotary inerente alla pubblicazione del libro "Le Donne della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani", scritto dalla giornalista Enrica Simonetti che sarà presente alla serata.Il Rotary ha donato agli istituti superiori di Corato il suddetto testo che è stato oggetto e pretesto di studio degli studenti delle classi 3a A e 3° C dell'ITET Tannoia, guidati dalle prof.sse Lucia Albanese, Margherita Balducci, Marina Mazzilli e Tania Sciscioli e dalla dirigente scolastica prof.ssa Nunzia Tarantini.Altre due grandi donne, Cardenia Casillo e Nicolangela Nichilo, rispettivamente presidente della "Fondazione Vincenzo Casillo" e della "Fondazione Cannillo", illustreranno come hanno inciso con le loro fondazioni nella promozione dell'innovazione e del cambiamento sociale del nostro territorio.Al termine di questa serata al femminile saranno consegnati gli ultimi due service di quest'anno rotariano che sta giungendo velocemente al termine.I proventi della vendita di piantine aromatiche organizzata dal Rotary Corato lo scorso 25 e 26 maggio nell'ambito del PrimaVera Fest saranno donati al centro antiviolenza RiscoprirSi che opera sul territorio.Inoltre il club finanzierà la pubblicazione del volume su Gaetano Paloscia, pittore e decoratore del secolo scorso, molto attivo a Corato. Il tutto a dimostrazione che "Ogni donna è un fiore che non va reciso".