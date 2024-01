Il Rotary Club Corato dona completi sportivi a Gocce dell'oceano onlus

Con la consegna di 14 completi sportivi (divisa, tuta, zaino) giunge a compimento il "service" del Rotary Club Corato a favore dell'associazione "Gocce nell'Oceano Onlus", un'associazione di promozione sociale che si occupa di diverse attività a sostegno dei ragazzi con disabilità. Questa donazione è frutto di una intensa attività di collaborazione tra le due associazioni, che ha portato in una prima fase all'organizzazione di un Concerto di Natale presso il Teatro Comunale di Corato, registrando un grande successo suggellato da un nutrito pubblico che ha applaudito la splendida esibizione dell'Orchestra "Nuovi Spazi Sonori" e della Corale della Basilica di San Sabino di Canosa di Puglia. "Questo service è frutto della collaborazione dei soci del Rotary Corato e di tutte le associazione, imprese, e persone che a vario titolo hanno creduto in questa iniziativa, che, nello spirito degli ideali rotariani, è rivolto a chi ha bisogno di vicinanza, attenzioni e presenza" – ha dichiarato la Presidente del Rotary, dott.ssa Francesca di Ciommo – "È stato bellissimo condividere la felicità di questi ragazzi, che ci hanno emozionato ripagandoci di tutto il tempo che abbiamo investito, sottraendolo a famiglia e al lavoro. La squadra vince su tutto." Il Presidente dell'associazione "Gocce nell'Oceano ONLUS" ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le varie associazioni di servizio, che in questo caso darà la possibilità ai ragazzi di indossare le loro divise ufficiali, facendoli sentire ancora di più parte di una squadra ed aumentando il senso di appartenenza e di coesione sociale. Nunzio Calò, Presidente della Associazione Onlus, ha espresso parole di riconoscimento verso il Rotary Club, con il quale la collaborazione è stata intensa e proficua. "L'attenzione che il Club Rotary Corato ha dedicato alla nostra Associazione ed il risultato che abbiamo raggiunto insieme non possono che inorgoglirci, perché sono il segno di una presenza sul territorio che organizzazioni come quella del Rotary riconoscono. Saremo quindi fieri di portare il nome del Rotary sulle nostre maglie durante gli Special Basket del Centro Sud e Isole. Attraverso la partecipazione a questo Torneo gli Atleti, con e senza disabilità intellettive, partecipano al progetto Special Olympics Unified Sports, offrendo loro (ed ai loro familiari) opportunità di confronto per una crescita sportiva e educativa costante nel tempo."Alla manifestazione ha partecipato l'Assistente del Governatore Vito Valente, in rappresentanza del Governatore del Distretto 2120 Puglia e Basilicata, che ha evidenziato come service come questi costituiscono l'essenza dello spirito rotariano. Non resta che augurare ai nostri Atleti un meraviglioso campionato!