La controra, l'ora avversa e sacra del Sud, nell'ultima fatica di Valentino Losito

Venerdì 23 febbraio, presso il bar Cafelatte di Corato, si è tenuta la presentazione del libro "Zitti zitti, piano piano" di Valentino Losito, giornalista e consigliere dell'Ordine dei Giornalisti. L'evento, organizzato dal Rotary Club Corato e dalla FIDAPA di Corato, ha visto il dialogo tra l'autore, il giornalista Carlo Sacco e Mariella Medea Sivo.Il libro, edito da Secop, è un elogio alla controra, il periodo delle prime ore del pomeriggio in estate, a partire da mezzogiorno, periodo più caldo della giornata, in cui l'uso tradizionale è quello di ritirarsi in casa al fresco per riposarsi con una pennichella. Un'usanza quasi sacra, che affonda le sue radici nell'antichità, quando queste ore erano considerate pericolose per il sole e il caldo, trasfigurati come spiriti e divinità malevoli. Un'usanza che racconta il Sud, la sua cultura, la sua storia, la sua anima. La "sonnolenza del meriggio" di Montaliana memoria assurge dunque a necessità, a rito, ad un qualcosa di perpetuo ma statico, di continuo ma immobile.Cosa accadrebbe se la noia non esistesse? Saremmo sempre profondamente soddisfatti per quello che stiamo facendo? Oppure, perderemmo il gusto per l'avventura e la ricerca di cose nuove da fare e sperimentare? È l'insoddisfazione data dalla noia, a smuovere gli animi e accendere la voglia di andare oltre, provare cose nuove, vivere esperienze sconosciute. In questo, la controra, con conseguente noia e apparente vuoto, assume un ruolo fondamentale nella vita di tutti noi.Losito, con uno stile brillante e ironico, ci ha accompagnato in un viaggio nel passato, alla scoperta di storie, personaggi, musiche e leggende legate alla controra, da Roma in giù. Un viaggio che è stato anche un'occasione per riflettere sul valore del tempo, della pausa, del silenzio, in un'epoca dominata dalla frenesia, dal rumore, dalla produttività. Un viaggio che è stato un invito a riscoprire la bellezza e la saggezza di una tradizione millenaria, che può ancora insegnarci qualcosa sulla vita e su noi stessi.La bella serata di ieri, anche accompagnata da una nutrita cornice di pubblico, vuole essere un monito per tutti noi: per tornare a rallentare, per tornare a vivere a ritmi più umani e a goderci le piccole grandi gioie della vita, senza vedere al momento di "vuoto" come un fallimento, bensì come un'occasione di ristoro.