Covid, -33% di casi in una settimana. Calano i posti occupati nelle terapie intensive

Calano del 33% i casi positivi in Puglia nell'ultima settimana.È quanto riporta il monitoraggio della Fondazione Gimbe. L'incidenza è di 601 casi positivi ogni 100mila abitanti.Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (13%) e terapia intensiva (10%) occupati da pazienti Covid, rispetto alla soglia critica rispettivamente del 40 e del 30%.La media giornaliera di persone testate per 100mila abitanti (12 maggio-1 giugno) è pari a 49, la più bassa in Italia.