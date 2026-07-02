Michele Iacovelli
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Attualità

Michele Iacovelli è il nuovo Coordinatore Regionale dell'Archeoclub d’Italia APS della Regione Puglia

Una presenza associativa sempre più qualificata, radicata nei territori e capace di fare sistema

Corato - giovedì 2 luglio 2026 10.26
Con senso di responsabilità ed entusiasmo, la Sede Locale di Corato annuncia l'elezione del proprio Presidente a Coordinatore Regionale dell'Archeoclub d'Italia APS della Regione Puglia. "Una visione che parte dai territori, per l'Italia".

L'Archeoclub d'Italia APS si apre a una nuova stagione sotto la guida del Presidente Rosario Santanastasio, riconfermato dal Consiglio Nazionale per il prossimo quinquennio, insieme alla Vice Presidente Fortunata Flora Rizzo.

Confermati Pietro Cirigliano, Segretario Generale, Domenico Palumbo Tesoriere e Innocente Cataldi in Direzione Nazionale a cui si aggiungono i nuovi componenti Maria Rosaria Grasso e Alessandro Bencivenga.

L'obiettivo nazionale è chiaro: rafforzare Archeoclub d'Italia Aps come rete culturale diffusa, competente e credibile.

Un'associazione che non si limita a tutelare il passato, ma lo rende risorsa per il presente: dialogando con le istituzioni, con la scuola e l'università, con gli enti di ricerca e con le comunità.

In questo quadro, l'Archeoclub d'Italia punta a una presenza associativa sempre più qualificata, radicata nei territori e capace di fare sistema. "La sfida per la Puglia".

«A livello regionale la priorità è una sola: consolidare la rete. Più collaborazione tra le Sedi Locali, più confronto, meno isolamento. Perché ogni Sede è una ricchezza costruita in anni di volontariato, studio e tutela».

La Puglia lavorerà per essere non solo cultura, ma competenza: un interlocutore serio e propositivo per Comuni, Regione, scuole, università, ricerca e cittadini. Con progetti condivisi, formazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale.

Si apre un nuovo quinquennio per una Puglia più unita, più forte, più presente
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