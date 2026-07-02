Coratina, Pagano (PD): «Risultato importante. Celebriamo vittoria per l'olivicoltura pugliese»

È una notizia che tanti olivicoltori aspettavano e che merita di essere celebrata. Il Consiglio Oleicolo Internazionale, tenutosi a Lisbona in questi giorni, ha approvato in via definitiva una deroga per l'abbassamento dei limiti degli steroli per la cultivar Coratina. Un riconoscimento frutto della determinazione dei due delegati pugliesi, il Presidente di CNO Gennaro Sicolo e il Presidente di UNAPOL Tommaso Loiodice, grazie ai quali si arriva a tutelare ufficialmente uno degli oli extravergini più pregiati al mondo, mettendo al riparo le nostre aziende olivicole da penalizzazioni ingiuste sui mercati internazionali. A dirlo è Ubaldo Pagano, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente della Commissione Bilancio.«La Coratina rappresenta una delle colonne portanti del patrimonio olivicolo pugliese e nazionale. Vederla finalmente riconosciuta e tutelata a livello internazionale è motivo di orgoglio. Ora ci aspettiamo che l'Unione Europea recepisca rapidamente la modifica nel regolamento delegato predisposto dalla Commissione».