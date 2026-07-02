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Speciale

Il nuovo Despar di Andria riapre con il format di prossimità firmato Despar Centro Sud

Un supermercato completamente rinnovato, più ampio e funzionale, con nuovi servizi, spesa veloce e una squadra di 11 collaboratori

Corato - giovedì 2 luglio 2026 11.52 Sponsorizzato
Riapre le porte a Andria, in Via Don Sturzo 40, il nuovo Despar completamente rinnovato, nel cuore della città, pronto a diventare un punto di riferimento per la spesa quotidiana di quartiere grazie alla sua posizione centrale e facilmente accessibile. Il progetto di restyling, curato da Despar Centro Sud, si inserisce nel percorso di innovazione della rete vendita, con un nuovo format di prossimità che coniuga funzionalità, qualità dell'offerta e attenzione ai dettagli, valorizzando la dimensione del negozio di vicinato.

Il punto vendita si presenta oggi più ampio, riorganizzato e con un nuovo percorso cliente, studiato per rendere la spesa semplice e intuitiva, con un layout che facilita l'orientamento e migliora la fruibilità degli spazi, aumentando al contempo i metri lineari espositivi.

Importante anche il valore per il territorio: la squadra è composta da 11 collaboratori, di cui 2 nuove assunzioni, a conferma dell'attenzione verso l'occupazione locale e la crescita della comunità.

UN FORMAT MODERNO E ATTENTO ALL'ESPERIENZA DI ACQUISTO
Il nuovo Despar di Andria si distingue per un rinnovamento estetico e funzionale che introduce nuove rifiniture cromatiche delle pareti e una grafica interna completamente rinnovata, chiara e contemporanea, pensata per migliorare l'esperienza in store. Grande attenzione è stata dedicata anche all'efficienza energetica, con illuminazione a LED e frigoriferi a risparmio energetico.

REPARTI E SERVIZI: QUALITÀ E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
L'offerta si sviluppa attorno a un'area freschi ricca e completa, dove i clienti possono trovare Ortofrutta selezionata e di stagione, una Panetteria con pane fresco ogni giorno e una Salumeria con un'accurata proposta di salumi e formaggi. La Gastronomia rappresenta una delle principali novità, grazie a un'ampia scelta di piatti pronti, caldi e freddi, ideali per il consumo take away e pensati per chi desidera soluzioni rapide ma di qualità.

La Macelleria è self-service, con un collaboratore sempre disponibile per assistere i clienti, garantendo competenza e supporto. L'offerta si completa con una selezione Enoteca e con il corner Pescheria take away, pensato per proporre soluzioni pratiche e fresche pronte al consumo.

A rendere ancora più completa l'esperienza di spesa contribuiscono i corner tematici, tra cui "Prodotti del territorio", dedicato alle eccellenze locali, "Le vie del benessere", con referenze orientate a uno stile di vita equilibrato, "Pronto, fresco e via", per soluzioni veloci, e "Le nostre occasioni", spazio dedicato alla convenienza.

SPESA SMART E VELOCE
In linea con il format di prossimità, il punto vendita è progettato per offrire un'esperienza di acquisto semplice e rapida. Le 5 casse self-service, tutte fai-da-te, permettono al cliente di gestire autonomamente il pagamento della spesa, riducendo sensibilmente i tempi di attesa. Allo stesso tempo, è sempre presente personale dedicato, pronto a fornire assistenza e supporto quando necessario, garantendo così un equilibrio tra autonomia e servizio.

«Con la riapertura del Despar di Andria prosegue il nostro impegno nel rinnovamento della rete, attraverso format sempre più vicini alle esigenze delle comunità locali. Questo nuovo punto vendita rappresenta un esempio concreto di negozio di prossimità moderno, efficiente e attento alla qualità dell'offerta, capace di unire innovazione e tradizione» – commenta Pippo Cannillo, Amministratore Delegato di Maiora SpA SB.
4 fotoDespar Andria
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