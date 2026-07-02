Estate a Corato. <span>Foto Pagina Facebook Comune di Corato</span>
Estate a Corato. Foto Pagina Facebook Comune di Corato
Vita di Città

Corato chiama a raccolta il mondo della cultura: al via l'avviso per costruire il cartellone "Sei la mia Città – Estate 2026"

Si apre il 2 luglio la finestra per partecipare all'avviso pubblico, che resterà aperta fino alle ore 13 del 12 luglio

Corato - giovedì 2 luglio 2026 10.51 Comunicato Stampa
L'estate di Corato prende forma partendo dalle idee del territorio. L'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato alla Cultura, ha pubblicato l'avviso esplorativo per raccogliere proposte culturali, artistiche e di spettacolo che andranno a comporre il cartellone "Sei la mia Città – Estate 2026", in programma dal 1° agosto al 10 ottobre.

L'obiettivo è costruire un calendario di appuntamenti capace di animare la città, valorizzarne il patrimonio storico e culturale e contribuire ad attrarre visitatori, puntando sul protagonismo delle associazioni, degli enti del Terzo Settore e delle realtà culturali senza scopo di lucro.

L'avviso si rivolge agli operatori del settore interessati a presentare un progetto in uno dei quattro ambiti individuati dall'Amministrazione: spettacolo dal vivo e divulgazione culturale, iniziative dedicate ai più piccoli, musica e attività ludico-sportive. Ogni soggetto potrà candidare una sola proposta, con la possibilità di ottenere un contributo fino a 3 mila euro, previa rendicontazione delle spese sostenute.

L'avviso rappresenta il punto di partenza della programmazione estiva. Alle proposte selezionate attraverso la procedura pubblica si affiancheranno le iniziative che negli anni sono diventate appuntamenti consolidati della vita culturale cittadina e i progetti promossi o sostenuti dal Comune in collaborazione con associazioni e operatori del territorio. Un percorso condiviso che darà vita a un cartellone ricco e articolato, capace di raccontare le diverse anime culturali di Corato e di accompagnare cittadini e visitatori per tutta l'estate.

A valutare le candidature sarà una commissione che premierà, tra gli altri aspetti, l'originalità delle iniziative, la capacità di coinvolgere pubblici diversi, l'attenzione ai quartieri periferici, la collaborazione tra più associazioni e la durata degli eventi. Parallelamente, l'Amministrazione si riserva di integrare il programma con manifestazioni organizzate direttamente o considerate strategiche per la promozione del territorio e delle tradizioni locali.

Si apre il 2 luglio la finestra per partecipare all'avviso pubblico, che resterà aperta fino alle ore 13 del 12 luglio 2026. Entro tale termine associazioni e operatori culturali potranno inviare la propria proposta tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it, secondo le modalità indicate nell'avviso consultabile sul sito del Comune di Corato al link.

Con questa iniziativa il Comune punta a costruire un cartellone condiviso, valorizzando la creatività e la progettualità del territorio, nella convinzione che cultura, spettacolo e partecipazione rappresentino strumenti fondamentali per rafforzare l'identità cittadina e rendere Corato sempre più viva durante la stagione estiva
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