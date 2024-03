Reading in ricordo dellevittime dell’epidemia di COVID

Il 16 marzo alle ore 18,30 presso l'agorà del liceo classico A. Oriani di Corato l'associazione culturale I libri di Medea ricorderà con un reading tutte le vittime dell'epidemia di COVID del 2020. Il reading prevede la drammatizzazione di poesie e racconti a tema a cura di Angela Strippoli con l'intervento artistico di Luciana De palma, Zaccaria Gallo, Federico Lotito, Luigi Palumbo, Mariella Medea Sivo, Tiziana Tandoi, Alberto Tarantini. Responsabile della parte grafica è Nicola Rizzi.L'evento anticipa di due giorni la giornata commemorativa istituita con la legge n. 35 del 2021, fissata per il 18 marzo di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 2020 i camion militari carichi di bare sfilarono per Bergamo portando via affetti perduti senza neanche la possibilità per i loro cari di rivolgere loro un ultimo saluto. L'evento è in partnership con Fidapa BPW Italy - sezione di Corato e Rotary club - Corato. Beneficia del patrocinio morale del Comune di Corato.Ingresso libero