La campagna vaccinale a Corato prosegue: i dati aggiornati

La campagna vaccinale anti-Covid dell'Asl Bari, dopo 24 mesi ininterrotti di attività, ha raggiunto quota 3 milioni 174.162 somministrazioni, suddivisi tra 1 milione 123.914 prime dosi, 1 milione e 88.724 seconde, 838.826 terze, 119.088 quarte e 3.610 quinte dosi. Negli ultimi sette giorni, in concomitanza con le festività natalizie, sono stati somministrati 1.607 vaccini, in gran parte (1.321) quarte dosi.La copertura con tre dosi è stabilmente fissata all'80.6% della popolazione obiettivo (dai 12 anni). Sale ancora la protezione con 4 dosi, che riguarda poco meno di 100mila (99.972) residenti baresi, pari al 32,6% delle fasce d'età interessate a partire dai 60 anni. Più in dettaglio, hanno ricevuto la quarta dose il 47,4% degli ultraottantenni, il 34,5% dei 70-79enni e il 22,5% dei 60-69enni.