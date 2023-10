Incontro esperienziale al Liceo artistico Stupor Mundi

Lo scorso 10 ottobre, si è celebrata la Giornata Mondiale della Salute Mentale, voluta dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale, che quest'anno ha celebrato il 75° anniversario.Il tema scelto per l'edizione 2023 è "Mental Healthis an Universal Human Right" (La salute mentale è un diritto universale), caldeggiato dai membri e sostenitori della Federazione per i dati preoccupanti che emergono dai rapporti dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite.Le persone con problemi di salute mentale e disabilità psicosociali sperimentano una ridotta aspettativa di vita rispetto alla popolazione generale, per problemi di salute fisica. Lo stigma è un fattore determinante per la qualità dell'assistenza e per l'accesso ai servizi sanitari essenziali.L'aspirazione a una salute mentale ottimale deve essere inserita tra i diritti umani fondamentale.Garantire l'accesso ai servizi di salute mentale deve essere un obbligo e una responsabilità di tutti i Paesi.La discriminazione e gli stereotipi dannosi, nella famiglia, nelle scuole e sul posto di lavoro ostacolano il raggiungimento di relazioni sane, interazioni sociali e ambienti inclusivi necessari per il benessere di tutti i membri della società.L'accesso a migliori condizioni di vita, sicurezza, cibo e alloggio sono elementi necessari per la salute mentale delle persone, e diritto universale di tutti i cittadini del mondo.CSM Area 1 (Molfetta-Giovinazzo-Corato-Ruvo-Terlizzi) con il patrocinio del Comune di Corato e con l'Associazione delle famiglie "La Breccia" nel proseguire le iniziative ha organizzato per lunedi 23 Ottobre alle ore 9.00 un incontro esperienziale dal titolo "Aiutami a..." presso il Liceo Artistico "Federico II Stupor Mundi "di Corato, che vede coinvolti i ragazzi del Liceo ed i pazienti seguiti dal CSM area1.La giornata si aprirà con i saluti del dirigente scolastico Prof. Gallo e della referente alla salute Prof. ssa Rutigliano e con gli interventi dei medici specializzati ed educatriciDott. Nappi Gaetano Dirigente medico psichiatra area 1 PT Corato.Dott.ssa Mangione Anna Rosa. Dirigente medico psichiatra CSM CoratoDott.ssa Nocera Gabriella Dirigente psicologa CSM CoratoDott.sssa Di Della Rosa Educatrice Professionale CSM CoratoDott.ssa Campanale Patrizia. Educatrice Professionale CSM Corato.Alla fine della relazione i ragazzi saranno coinvolti in attività laboratoriali in collaborazione con il dipartimento inclusione della scuola.