Covid, a Corato cala il tasso dei contagi ma è ancora oltre la soglia critica

Un nuovo report è stato diffuso dalla Asl di Bari in merito alla situazione contagi da Covid 19 nella scorsa settimana.Il report registra per l'Area Metropolitana di Bari (29 marzo-4 aprile) 4.071 nuovi casi, in discesa nel confronto con la settimana precedente: il tasso per 100mila abitanti si attesta così a quota 330,9. Sono 24 i comuni oltre il livello di 250 nuovi casi per 100mila abitanti, contro i 26 di sette giorni fa. Tra questi comuni c'è ancora il Comune di Corato che, pur registrando nella settimana in esame un calo di nuovi positivi (125 a fronte dei 144 della settimana precedente) ha un tasso di 262.9 ogni 100mila abitanti, quindi ancora oltre la soglia critica.La campagna vaccinale anti-Covid 19 sta progredendo secondo quanto previsto dai piani nazionali e regionali. All'8 aprile risultano complessivamente somministrati oltre 241mila vaccini, di cui circa un terzo (81.328) è stato garantito – tra prima e seconda dose - a persone con età pari o superiore agli 80 anni.A Corato sono state somministrate 6120 dosi di vaccino. Quasi 1800 sono le persone che attendono l'inoculazione della seconda dose, mentre hanno completato le due dosi 4336 cittadini.In considerazione della delicata fase pandemica che stiamo attraversando, invitiamo i cittadini a rispettare con maggiore attenzione le regole anti-contagio e ad evitare assembramenti in luoghi pubblici e privati. Distanziamento, igienizzazione delle mani e uso delle mascherine sono comportamenti che vanno rispettati da tutti i cittadini, anche da chi ha ricevuto la prima o anche la seconda dose di vaccino anti-Covid 19.