Covid, cosa cambia da domani? Ecco cosa prevede il nuovo decreto Draghi

Scuole

Spostamenti tra Regioni

Da domani entrano in vigore le misure introdotte dal nuovo decreto che sarà valido a partire dal 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile, salvo eventuali modifiche nei prossimi giorni e integrazioni da parte del governo regionale.Nessuna zona gialla in Italia che sarà suddivisa esclusivamente in zone rosse o arancioni fino al 30 aprile 2021.dato l'elevato indice Rt rispetto alla media nazionale. Il 20 aprile però il Governo verificherà eventuali miglioramenti e potrà decidere eventuali allentamenti delle restrizioni.In tutta Italia è disposto ildalle ore 22.00 alle ore 05.00.Tutti gliche si rifiuteranno di vaccinarsi saranno destinati ad altre mansioni e potranno incorrere in sanzioni pecuniarie e sospensione del servizio.- Nidi, scuole materne, elementari, medie in presenza;- Nidi, scuole materne, elementari e prime medie in presenza., su ordinanza del presidente Michele Emiliano num. 102 del 4 aprile, con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono garantire la, in luogo dell'attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.

Regioni arancioni e rosse - Vietati gli spostamenti fra regioni ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Spostamenti, visite ad amici e parenti

Regioni arancioni

- Consentita la visita ad amici e parenti residenti nella stessa regione nell'orario compreso fra le 5 e le 22 senza obbligo di autocertificazione;

- Spostamenti consentiti ad un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti;

Regioni rosse

- Visite a casa di amici e parenti vietati, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

- Obbligo dell'autocertificazione per qualunque tipo di spostamento.

Seconde case

Regioni arancioni e rosse - Sempre raggiungibili ad eccezioni di limitazioni previste da ordinanze regionali e se proprietari o titolari di un contratto d'affitto stipulato con data antecedente al 14 gennaio 2021.

Bar e ristoranti

Regioni arancioni e rosse

- Consumo al tavolo sempre vietato;

- Consentito asporto.