Covid, forte calo dei contagi a Corato: i positivi sono 243

Un nuovo aggiornamento sulla diffusione del contagio da Covid19 arriva da un post pubblicato sul profilo Facebook del sindaco Corrado De Benedittis.Un aggiornamento che è una notizia positiva per la nostra città in quanto denota un sensibile calo dei contagi: sono infatti 243 i casi di positività al Covid-19 attualmente presenti a Corato.Sono stati tutti i presi in carico dalla Asl e i tamponi verranno effettuati dopo 10 giorni dal primo tampone, se asintomatici, e dopo 13 giorni, se hanno presentato sintomi.Nessun aggiornamento invece sul numero dei decessi, degli isolati e dei guariti.