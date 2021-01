Covid, la Puglia resta zona arancione

La notizia era attesa per oggi ed è stata puntualmente confermata nella consueta conferenza stampa del venerdì: la Puglia sarà in zona arancione anche per la prossima settimana, in base a quanto stabilito dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. La nuova ordinanza del Ministero della Salute sarà valida da domenica 31 gennaio e per tutta la settimana successiva.In base ai parametri messi al vaglio dell'ISS, non ci saranno regioni in zona rossa mentre in zona arancione, oltre alla Puglia, ci saranno Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sardegna e Umbria. Tutte le altre regioni saranno invece in zona gialla, visto il cambio di colore che ha riguardato Lombardia, Lazio, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche e Piemonte.Nulla da fare dunque per la nostra regione che per la terza settimana consecutiva sarà nella fascia intermedia di rischio per quanto riguarda l'emergenza Covid: l'incremento giornaliero dei contagi è fin qui pressoché costante anche se si registra comunque un calo delle nuove positività su base settimanale. Pesa, sul quadro regionale, il dato sulle terapie intensive e il numero stabile dei ricoveri.Almeno fino al 6 febbraio prossimo, dunque, resteranno valide le regole vigenti per la zona arancione: niente servizio al tavolo per le attività di ristorazione e divieto di uscire dal proprio Comune se non per ragioni di lavoro, salute e necessità.