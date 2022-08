Le diverse segnalazioni effettuate nei giorni scorsi riguardo la situazione all'interno del cimitero di Corato hanno indotto la Sanb, azienda che gestisce il servizio di igiene urbana, ad intervenire in queste ore. Gli addetti dell'impresa hanno provveduto a ripulire alcune aree della struttura in condizioni particolarmente critiche per lo sporco accumulatosi, frutto in parte di comportamenti non corretti da parte dell'utenza.L'obiettivo dell'amministrazione comunale è rendere più frequenti gli interventi per scongiurare l'eccessiva concentrazione di sporcizia all'interno del camposanto e garantire il massimo decoro al luogo.