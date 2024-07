Corato protagonista assoluta della puntata di "Camper" su Rai Uno

protagonista assoluta della puntata di ", il programma di mezzogiorno dicondotto da. Una terra straordinaria, sempre più meta di viaggiatori provenienti da ogni angolo del mondo alla ricerca di bellezza ed emozioni.Questa mattina gli spettatori del programma hanno conosciuto la storia antica dei borghi, i colori delle spiagge assolate, i sapori della gastronomia e tutto ciò che rende unica la regione, che per la sua posizione nel Mediterraneo è considerata la Porta d'Oriente.conduttrice pugliese, ha raccontato da, luogo di eccellenza di Compagnia della Terra, la ricchezza dei piatti tipici del territorio di Corato tra cui ile ilIl barattiere è un, in sostanza un melone che si gusta anche acerbo come ortaggio, ha spiegato alle telecamere di Camper il patron di Compagnia della Terra,, nato quasi per sbaglio. Dalla denominazione di baratterie deriva dal nome di chi lo trasportava dopo averlo prodotto. Un prodotto a km. 0 che si raccoglie al mattino presto alle 5, come ha raccontato anche Vincenzo, ortolano per passione, a Monica Caradonna invita di Camper qui a Corato.Successivamente le mani degli chef di Posta Mangieri hanno preparato uno dei piatti estivi della tradizione pugliese: la. Si prepara velocemente, basta farla riposare qualche ora per ottenere un piatto saporito che piacerà a tutti. La cialledda, chiamata anche acquasale, è un piatto tipico della tradizione contadina e si prepara soprattutto in Puglia e Basilicata. Un piatto povero di un tempo che oggi è stato rivalutato e viene servito anche tra gli antipasti e nei buffet. Viene preparata con ingredienti freschi:. Viene poi arricchita con pezzetti di