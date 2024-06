Il Comune di Corato Annuncia la Riduzione delle Tariffe TARI per il 2024

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 26 giugno 2024, ha approvato nuovo piano economico finanziario 2024-2025 contenente una riduzione delle tariffe TARI per le utenze domestiche per l'anno 2024.La città di Corato si distingue, infatti, come una delle poche in Puglia che non solo evita l'aumento della TARI, ma riesce anche a diminuire le tariffe per molte famiglie. Le riduzioni per le utenze domestiche sono significative: i nuclei familiari composti da un solo membro vedranno una riduzione del 6%, quelli con due membri del 2,87%, tre membri dell'1,91%, e quattro membri dello 0,96%. Le tariffe rimangono stabili per le famiglie con cinque componenti, mentre per i nuclei familiari con sei o più membri è previsto un aumento contenuto dell'1%.L'assessore Sciscioli ha spiegato: "Siamo partiti da una situazione che sembrava catastrofica, temendo aumenti consistenti. Nonostante l'aumento dei costi per la gestione dei rifiuti, siamo riusciti a ridurre le tariffe per le utenze domestiche.Anche per le utenze non domestiche, l'aumento è limitato allo 0,95%, un dato inferiore all'inflazione, il che rende l'aumento praticamente nullo."Questo importante risultato è frutto della seria lotta all'evasione fiscale, che è stata condotta dall'amministrazione comunale in collaborazione con la SIxt, e della serrata interlocuzione con Ager, (in collaborazione con gli altri comuni e con l'ANCI), allo scopo di rimodulare, a favore dei cittadini, la ripartizione dei ricavi Conai, cioè dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali riciclabili ottenuti dalla raccolta differenziata. Infatti, nella rimodulazione del PEF, il 72% dei ricavi Conai viene ora ridistribuito ai cittadini sottoforma di riduzione della Tari, ripagando così il loro impegno nella raccolta differenziata.Il Sindaco Corrado De Benedittis ha dichiarato: "A Corato la TARI non aumenta, anzi diminuisce! La nostra città probabilmente sarà una delle poche in Puglia che non aumenterà la TARI. La lotta all'evasione fiscale, infatti, condotta dall'Amministrazione comunale, porta i suoi frutti: si è allargata la base imponibile e pertanto si paga tutti e si paga di meno. Un risultato molto importante sia per le utenze domestiche che non. Ringrazio l'assessore Gennaro Sciscioli, il dirigente dott. Francesco Porrelli con gli uffici, la Sixt, la Presidente dott.ssa Luciana Tarantini e la Soget per l'importante lavoro che stanno svolgendo."Questa riduzione delle tariffe TARI rappresenta un traguardo significativo per l'amministrazione comunale di Corato, dimostrando l'efficacia delle politiche fiscali e l'impegno costante verso il benessere dei cittadini.