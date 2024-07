Un nuovo sito per il Comune di Corato. L'8 luglio la presentazione ufficiale

Powered by

Programma dell'evento

nel, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo sito web del Comune di Corato. Questo evento rappresenta un passo significativo verso l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi comunali, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e la comunicazione tra l'amministrazione e i cittadini.Intervengono:, sindaco di Corato, assessore alle Infrastrutture digitali, dirigente del I Settore Affari Generali, consigliere comunale delegato alla digitalizzazione, responsabile commerciale Unimatica, direttore commerciale UnimaticaL'incontro sarà moderato dal professor, e sarà un'occasione per approfondire le nuove funzionalità del sito, concepito per essere più intuitivo e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.Sono invitate a partecipare le Consulte, il Forum dei giovani, tutte le forze politiche, le Associazioni di categoria, gli enti no-profit e la cittadinanza tutta. L'evento è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere le novità del portale e le opportunità che esso offre per migliorare l'interazione con l'amministrazione comunale.