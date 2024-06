"Sei la Mia Città": pubblicato l'avviso pubblico per la raccolta di proposte culturali

Sul sito del Comune di Corato è stato pubblicato l'avviso pubblico, indetto dal servizio cultura del settore affari generali, per la raccolta di proposte culturali, artistiche e di spettacolo da inserire nel cartellone estivo 2024, intitolato "Sei la Mia Città".L'obiettivo è offrire alla comunità momenti di arricchimento culturale e artistico, incentivare i flussi turistici e promuovere il patrimonio storico-culturale locale.Il cartellone estivo variegato, con iniziative dall'8 luglio al 30 settembre 2024, mira a valorizzare il patrimonio culturale di Corato, incentivando i flussi turistici. Le proposte dovranno rientrare in quattro aree tematiche: eventi di spettacolo dal vivo, animazione per bambini, musica e attività ludico-sportive. Ogni organizzazione potrà presentare una sola proposta, con la possibilità di ricevere un contributo economico fino a €2.500,00.Possono partecipare all'avviso tutte le organizzazioni senza fini di lucro. Le proposte possono essere inviate a partire dal 10 giugno e devono essere presentate entro le ore 12:00 del 20 giugno, consegnandole a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune o inviandole via PEC a protocollo@pec.comune.corato.ba.it.Le iniziative saranno valutate da una commissione nominata dal Dirigente del Settore Cultura. I criteri di valutazione includono la qualità e l'originalità delle proposte, la capacità di coinvolgimento del pubblico e della comunità, la capacità di aggregazione tra associazioni e l'articolazione temporale del progetto. In caso di parità di punteggio, sarà preferita la proposta presentata per prima al protocollo del Comune."Sei la Mia Città" rappresenta un'opportunità per le associazioni locali di contribuire attivamente alla vita culturale della città. Il Comune di Corato incoraggia la partecipazione di tutti gli attori del territorio, sottolineando l'importanza di creare sinergie e collaborazioni per il bene comune.L'Amministrazione Comunale intende offrire ai cittadini di Corato un'estate ricca di eventi di qualità, dalle performance teatrali ai concerti, dalle attività per bambini ai tornei sportivi. Il progetto vuole essere un punto di incontro tra tradizione e innovazione, soddisfacendo i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Servizio Cultura del Comune di Corato all'indirizzo chiara.zucaro@comune.corato.ba.it.