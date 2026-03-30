Da Corato al Palazzo di Vetro

E se per caso mi trovassi un giorno nelle condizioni di vestire i panni di delegato delle Nazioni Unite a New York?È quanto realmente accaduto a due studentesse del Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani" di Corato, Gaia Altamura (IIIB classico) e Sara Brattelli (IVB classico), impegnate per circa una settimana nel progetto internazionale MUNER (Model United Nations Experience Run).Le ragazze hanno vissuto un'esperienza unica e irripetibile nel cuore di Manhattan, confrontandosi con le suggestioni e le emozioni di altri studenti provenienti dal resto del mondo.L'intento del progetto non è solo quello di misurarsi con le proprie capacità linguistiche ma anche quello di sviluppare la capacità di negoziazione e di affinare il lavoro di squadra. Gaia fa emergere, al rientro dal viaggio, le proprie sensazioni ed emozioni: "Partecipare all'esperienza del MUN mi ha colpito per l'approccio pratico ed innovativo che unisce teoria e applicazione reale nel settore internazionale. Aver condiviso momenti speciali con i miei compagni di viaggio e tutor a New York è stato formativo ma, allo stesso tempo, divertente perché mi ha permesso di conoscere una nuova realtà". Sara, a tale proposito, aggiunge: "La città di New York è meravigliosa ed io l'ho esplorata a fondo con la guida della mia tutor e la compagnia dei miei coetanei. Grazie all'esperienza di questo viaggio, ho avuto l'opportunità di instaurare nuovi rapporti di amicizia, fare pratica con le mie soft skills e mettermi in gioco con la lingua inglese".Il viaggio, potente metafora di crescita personale, è in grado di trasformare la prospettiva di vita attraverso l'uscita dalla comfort zone. Non si tratta solo di uno spostamento fisico, ma anche di una esperienza interiore che stimola l'adattabilità e cambia per sempre. E per dirla con le parole della scrittrice americana Mary Anne Radmacher: "I am not the same, having seen the moon shine on the other side of the world".A conclusione di questa positiva esperienza per le studentesse, un ringraziamento speciale vaal Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Catalano, sempre sensibile nel cogliere opportunità e iniziative di respiro internazionale promosse dal Dipartimento di Lingue Straniere del Liceo.Per conoscere queste ultime e i progetti che all'Oriani si pongono in essere per favorire la crescita umana, civile e culturale degli studenti, è possibile consultare il sito web www.orianitandoi.it e i profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/