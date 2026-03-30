Scuola e Lavoro
Da Corato al Palazzo di Vetro
Gaia e Sara delegate ONU con il Liceo Oriani
Corato - lunedì 30 marzo 2026 Comunicato Stampa
E se per caso mi trovassi un giorno nelle condizioni di vestire i panni di delegato delle Nazioni Unite a New York?
È quanto realmente accaduto a due studentesse del Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani" di Corato, Gaia Altamura (IIIB classico) e Sara Brattelli (IVB classico), impegnate per circa una settimana nel progetto internazionale MUNER (Model United Nations Experience Run).
Le ragazze hanno vissuto un'esperienza unica e irripetibile nel cuore di Manhattan, confrontandosi con le suggestioni e le emozioni di altri studenti provenienti dal resto del mondo.
L'intento del progetto non è solo quello di misurarsi con le proprie capacità linguistiche ma anche quello di sviluppare la capacità di negoziazione e di affinare il lavoro di squadra. Gaia fa emergere, al rientro dal viaggio, le proprie sensazioni ed emozioni: "Partecipare all'esperienza del MUN mi ha colpito per l'approccio pratico ed innovativo che unisce teoria e applicazione reale nel settore internazionale. Aver condiviso momenti speciali con i miei compagni di viaggio e tutor a New York è stato formativo ma, allo stesso tempo, divertente perché mi ha permesso di conoscere una nuova realtà". Sara, a tale proposito, aggiunge: "La città di New York è meravigliosa ed io l'ho esplorata a fondo con la guida della mia tutor e la compagnia dei miei coetanei. Grazie all'esperienza di questo viaggio, ho avuto l'opportunità di instaurare nuovi rapporti di amicizia, fare pratica con le mie soft skills e mettermi in gioco con la lingua inglese".
Il viaggio, potente metafora di crescita personale, è in grado di trasformare la prospettiva di vita attraverso l'uscita dalla comfort zone. Non si tratta solo di uno spostamento fisico, ma anche di una esperienza interiore che stimola l'adattabilità e cambia per sempre. E per dirla con le parole della scrittrice americana Mary Anne Radmacher: "I am not the same, having seen the moon shine on the other side of the world".
A conclusione di questa positiva esperienza per le studentesse, un ringraziamento speciale vaal Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Catalano, sempre sensibile nel cogliere opportunità e iniziative di respiro internazionale promosse dal Dipartimento di Lingue Straniere del Liceo.
Per conoscere queste ultime e i progetti che all'Oriani si pongono in essere per favorire la crescita umana, civile e culturale degli studenti, è possibile consultare il sito web www.orianitandoi.it e i profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/
È quanto realmente accaduto a due studentesse del Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani" di Corato, Gaia Altamura (IIIB classico) e Sara Brattelli (IVB classico), impegnate per circa una settimana nel progetto internazionale MUNER (Model United Nations Experience Run).
Le ragazze hanno vissuto un'esperienza unica e irripetibile nel cuore di Manhattan, confrontandosi con le suggestioni e le emozioni di altri studenti provenienti dal resto del mondo.
L'intento del progetto non è solo quello di misurarsi con le proprie capacità linguistiche ma anche quello di sviluppare la capacità di negoziazione e di affinare il lavoro di squadra. Gaia fa emergere, al rientro dal viaggio, le proprie sensazioni ed emozioni: "Partecipare all'esperienza del MUN mi ha colpito per l'approccio pratico ed innovativo che unisce teoria e applicazione reale nel settore internazionale. Aver condiviso momenti speciali con i miei compagni di viaggio e tutor a New York è stato formativo ma, allo stesso tempo, divertente perché mi ha permesso di conoscere una nuova realtà". Sara, a tale proposito, aggiunge: "La città di New York è meravigliosa ed io l'ho esplorata a fondo con la guida della mia tutor e la compagnia dei miei coetanei. Grazie all'esperienza di questo viaggio, ho avuto l'opportunità di instaurare nuovi rapporti di amicizia, fare pratica con le mie soft skills e mettermi in gioco con la lingua inglese".
Il viaggio, potente metafora di crescita personale, è in grado di trasformare la prospettiva di vita attraverso l'uscita dalla comfort zone. Non si tratta solo di uno spostamento fisico, ma anche di una esperienza interiore che stimola l'adattabilità e cambia per sempre. E per dirla con le parole della scrittrice americana Mary Anne Radmacher: "I am not the same, having seen the moon shine on the other side of the world".
A conclusione di questa positiva esperienza per le studentesse, un ringraziamento speciale vaal Dirigente Scolastico, Prof. Francesco Catalano, sempre sensibile nel cogliere opportunità e iniziative di respiro internazionale promosse dal Dipartimento di Lingue Straniere del Liceo.
Per conoscere queste ultime e i progetti che all'Oriani si pongono in essere per favorire la crescita umana, civile e culturale degli studenti, è possibile consultare il sito web www.orianitandoi.it e i profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/
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