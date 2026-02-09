L’attore e scrittore Fabio De Nunzio all’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi  per parlare di bullismo

Nell'ambito delle attività di contrasto al bullismo e cyberbullismo, l'Istituto "Oriani-Tandoi" promuove una serie di incontri dal titolo "Bullismo, no grazie!" con l'attore e scrittore Fabio De Nunzio, già conosciuto per il duo "Fabio & Mingo", e l'ethical hacker Maurizio Siracusa.Gli incontri, tutti preceduti dai saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano, seguiranno il seguente ordine:Martedì 10 febbraio ore 8,30 per il Liceo;Mercoledì 11 febbraio ore 11,30 per l'Istituto Professionale;Mercoledì 11 Febbraio ore 16,15 per i genitori e aperto alla cittadinanza presso l'Agorà del Liceo.Il progetto:Il progetto "Bullismo no grazie" nasce come baluardo contro il bullismo e il cyberbullismo, piaghe sociali che devastano la serenità dei nostri giovani e compromettono il loro sviluppo psicologico ed emotivo."Bullismo no grazie" si avvale di un portale in cui fornisce a giovani e genitori gli strumenti necessari per riconoscere le ferite profonde che le vittime portano silenziosamente, svela i meccanismi pericolosi della propagazione digitale e offre strategie concrete per intervenire efficacemente prima che sia troppo tardi.L'indifferenza è complice. Ogni momento di silenzio rafforza il carnefice. Ogni segnale ignorato è un'opportunità mancata per spezzare la catena della violenza.Riconoscere. Denunciare. Sostenere. Tre azioni che possono salvare vite.L'iniziativa è una delle numerose attività che il l'Istituto "Oriani-Tandoi" da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa, consultabile al seguente link: www.orianitandoi.it.