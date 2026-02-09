Fabio de nunzio
Fabio de nunzio
Attualità

L’attore e scrittore Fabio De Nunzio all’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi  per parlare di bullismo

Martedì 10 febbraio ore 8,30 per il Liceo; Mercoledì 11 febbraio ore 11,30 per l’Istituto Professionale

Corato - lunedì 9 febbraio 2026 6.44
Nell'ambito delle attività di contrasto al bullismo e cyberbullismo, l'Istituto "Oriani-Tandoi" promuove una serie di incontri dal titolo "Bullismo, no grazie!" con l'attore e scrittore Fabio De Nunzio, già conosciuto per il duo "Fabio & Mingo", e l'ethical hacker Maurizio Siracusa.
Gli incontri, tutti preceduti dai saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano, seguiranno il seguente ordine:
Martedì 10 febbraio ore 8,30 per il Liceo;
Mercoledì 11 febbraio ore 11,30 per l'Istituto Professionale;
Mercoledì 11 Febbraio ore 16,15 per i genitori e aperto alla cittadinanza presso l'Agorà del Liceo.
Il progetto:

Il progetto "Bullismo no grazie" nasce come baluardo contro il bullismo e il cyberbullismo, piaghe sociali che devastano la serenità dei nostri giovani e compromettono il loro sviluppo psicologico ed emotivo.
"Bullismo no grazie" si avvale di un portale in cui fornisce a giovani e genitori gli strumenti necessari per riconoscere le ferite profonde che le vittime portano silenziosamente, svela i meccanismi pericolosi della propagazione digitale e offre strategie concrete per intervenire efficacemente prima che sia troppo tardi.
L'indifferenza è complice. Ogni momento di silenzio rafforza il carnefice. Ogni segnale ignorato è un'opportunità mancata per spezzare la catena della violenza.
Riconoscere. Denunciare. Sostenere. Tre azioni che possono salvare vite.
L'iniziativa è una delle numerose attività che il l'Istituto "Oriani-Tandoi" da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa, consultabile al seguente link: www.orianitandoi.it.
  • Istituto Professionale e Alberghiero Tandoi
  • Liceo Classico Oriani
  • Cataldo Tandoi
  • liceo oriani
  • istituto Oriani-Tandoi
Istituto superiore Oriani Tandoi

Istituto Superiore Oriani - Tandoi

I contenuti e le iniziative dell'istituto scolastico

28 contenuti
Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta
9 febbraio 2026 Derby amaro per la Fas Basket Corato al PalaPoli di Molfetta
Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell
9 febbraio 2026 Carnevale Coratino 2026: perché “La fattoria degli animali” di G. Orwell
Altri contenuti a tema
Il Tandoi apre di sera Scuola e Lavoro Il Tandoi apre di sera Successo per l’Open Night tra laboratori, pizza contest e simulazioni professional
Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI" Scuola e Lavoro Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI" Un viaggio affascinante attraverso i sapori medievali, grazie alla dedizione e alla passione degli studenti e dei docenti coinvolti.
CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi…. Scuola e Lavoro CHEF Stellati all’alberghiero del Tandoi…. Tre moduli di orientamento  da 30 ore ciascuno,  condotti in veste di esperto esclusivo dallo chef stellato Felice Sgarra.
Il Liceo Oriani si conferma punto saldo nella formazione dei giovani Scuola e Lavoro Il Liceo Oriani si conferma punto saldo nella formazione dei giovani Il prossimo open day si svolgerà giovedì 15 gennaio
Treno della Memoria: un progetto che cresce Scuola e Lavoro Treno della Memoria: un progetto che cresce 71 studenti e 6 accompagnatori dell’I.I.S.S. “Oriani-Tandoi" parteciperanno al Treno della Memoria
Il Tandoi guarda al futuro Scuola e Lavoro Il Tandoi guarda al futuro Nuovi percorsi, nuove opportunità e il debutto del Liceo del Made in Italy
"Cosa cambierà nel mondo del lavoro?", la risposta al liceo Oriani di Corato Scuola e Lavoro "Cosa cambierà nel mondo del lavoro?", la risposta al liceo Oriani di Corato L'istituto coratino si conferma punto saldo nella formazione dei giovani, spesso disorientati
A Corato uno spettacolo teatrale in occasione dei cinquant’anni dalla morte di Hannah Arendt Scuola e Lavoro A Corato uno spettacolo teatrale in occasione dei cinquant’anni dalla morte di Hannah Arendt Lo spettacolo, organizzato dal Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo Classico e delle Scienze Umane “A. Oriani” in scena il 18 dicembre
La Misericordia dona un defibrillatore alla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie
9 febbraio 2026 La Misericordia dona un defibrillatore alla Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie
Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato
9 febbraio 2026 Celebrare 45 anni di comunità: la storia dell’AVIS a Corato
Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso da SANB
9 febbraio 2026 Abbandono rifiuti a Corato: il video diffuso da SANB
Approvato ultimo bilancio di previsione del mandato De Benedittis
9 febbraio 2026 Approvato ultimo bilancio di previsione del mandato De Benedittis
Il Tandoi apre di sera
9 febbraio 2026 Il Tandoi apre di sera
Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva
8 febbraio 2026 Corato, vittoria pesantissima: al ‘Comunale’ termina 3-0 contro il Don Uva
Essere adolescenti oggi: due incontri a Corato
8 febbraio 2026 Essere adolescenti oggi: due incontri a Corato
Anziano ostaggio di una baby-gang, ma arriva la Polizia. Fermato un 14enne
7 febbraio 2026 Anziano ostaggio di una baby-gang, ma arriva la Polizia. Fermato un 14enne
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.