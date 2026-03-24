Un lusinghiero quarto posto per l' Oriani all' agòn politikós di Frattamaggiore

L'Agòn Politikós 2026, organizzato presso il Liceo "Francesco Durante" di Frattamaggiore (NA) e dedicato all'immortale decimo libro della Repubblica di Platone, porta un nuovo successo al Liceo "Oriani" di Corato.La gara di traduzione e commento, che il 21 marzo scorso ha richiamato più di quaranta delegazioni italiane e straniere, si è infatti conclusa con l'affermazione dell'alunna Nicole Cimadomo della classe Quinta A del Liceo classico "Oriani": la studentessa, che già negli anni scorsi si era cimentata e distinta in competizioni di eccellenza, ha ottenuto dalla commissione giudicatrice un lusinghiero quarto premio, che la pone nella élite della manifestazione internazionale.Il successo è frutto di una capillare preparazione e di una ferrea forza di volontà, che hanno consentito all'alunna Cimadomo di esplorare un testo non facile, nel quale il grande Odisseo – l'imprevedibile, multiforme e curiosissimo giramondo – sceglie inopinatamente di reincarnarsi in un oscuro "uomo medio". L'esito della gara è motivo di soddisfazione per tutta la nostra comunità scolastica.La partecipazione all'Agòn Politikós è una delle numerose attività che il Liceo "Oriani" da sempre promuove a beneficio dei propri studenti per sostenerne la realizzazione umana, civile e culturale, attraverso un percorso educativo e formativo che coniughi tradizione e innovazione, così come indicato nel nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa.la nostra Nicole Cimadomo e gli altri vincitori dell'agone con la prof.ssa Teresa Maiello, organizzatrice della gara, e con la dirigente scolastica Daniela Nappa (DS Liceo Classico e SU "Francesco Durante" di Frattamaggiore)Per conoscere quest'ultimo, i progetti, le iniziative, gli eventi che all'Oriani si pongono in essere, è possibile consultare il nostro sito web www.orianitandoi.it e i nostri profili social www.facebook.com/liceoorianicorato e https://www.instagram.com/liceo.oriani/