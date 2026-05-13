Scomparso a Corato
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Cronaca

Ritrovato il giovane scomparso tra Corato e Bisceglie

Era in stato confusionale: decisivo l’intervento di un ragazzo tranese

Corato - mercoledì 13 maggio 2026 19.46
È stato ritrovato il ragazzo di origine molfettese, residente a Corato, la cui scomparsa aveva destato forte preoccupazione nelle ultime ore. Il giovane è stato individuato sulla Bisceglie–Corato, all'altezza della rotonda Molfetta–Corato, in evidente stato confusionale.
Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone lo avrebbero avvicinato e trattenuto, rendendosi poi conto della situazione e allertando i Carabinieri. Fondamentale si è rivelato il contributo di un ragazzo traese, che ha riconosciuto il giovane e ha permesso un intervento rapido e sicuro.
Il ragazzo è ora affidato alle cure dei sanitari e la sua famiglia è stata immediatamente informata del ritrovamento.
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