Ritrovato il giovane scomparso tra Corato e Bisceglie

È stato ritrovato il ragazzo di origine molfettese, residente a Corato, la cui scomparsa aveva destato forte preoccupazione nelle ultime ore. Il giovane è stato individuato sulla Bisceglie–Corato, all'altezza della rotonda Molfetta–Corato, in evidente stato confusionale.Secondo le prime ricostruzioni, alcune persone lo avrebbero avvicinato e trattenuto, rendendosi poi conto della situazione e allertando i Carabinieri. Fondamentale si è rivelato il contributo di un ragazzo traese, che ha riconosciuto il giovane e ha permesso un intervento rapido e sicuro.Il ragazzo è ora affidato alle cure dei sanitari e la sua famiglia è stata immediatamente informata del ritrovamento.