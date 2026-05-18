Incidente sulla statale 87, muore la 27enne coratina Latifa Jdid  

La comunità di Corato è sconvolta dalla morte dinella serata di domenica lungo la Statale 87,Latifa viaggiava come passeggera su uno scooter di grossa cilindrata guidato da un amico 48enne. I due avevano appena lasciato un pranzo tra amici e stavano raggiungendo il fidanzato della ragazza quando, per cause ancora da chiarire, sono stati sbalzati dal mezzo, finendo rovinosamente sull'asfalto. Non risultano altri veicoli coinvolti.L'impatto è stato devastante: per Latifa non c'è stato nulla da fare. Il 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Il conducente è stato trasportato in ospedale con fratture e politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.La giovane lavorava come barista lungo la Statale 16, maaccorsi in Molise poche ore dopo la tragedia, distrutti dal dolore.Carabinieri, Polizia e Polstrada stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.Termoli e Corato piangono una ragazza solare, benvoluta e profondamente legata alla sua famiglia.