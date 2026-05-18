Cronaca
Incidente sulla statale 87, muore la 27enne coratina Latifa Jdid
La giovane, residente a Termoli ma originaria di Corato, sbalzata dallo scooter: inutili i soccorsi. Ferito il conducente
Corato - lunedì 18 maggio 2026 16.16
La comunità di Corato è sconvolta dalla morte di Latifa Jdid, 27 anni, rimasta vittima di un tragico incidente nella serata di domenica lungo la Statale 87, alle porte di Termoli.
Latifa viaggiava come passeggera su uno scooter di grossa cilindrata guidato da un amico 48enne. I due avevano appena lasciato un pranzo tra amici e stavano raggiungendo il fidanzato della ragazza quando, per cause ancora da chiarire, sono stati sbalzati dal mezzo, finendo rovinosamente sull'asfalto. Non risultano altri veicoli coinvolti.
L'impatto è stato devastante: per Latifa non c'è stato nulla da fare. Il 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Il conducente è stato trasportato in ospedale con fratture e politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.
La giovane lavorava come barista lungo la Statale 16, ma aveva trascorso parte della sua vita a Corato, dove vivono i genitori, accorsi in Molise poche ore dopo la tragedia, distrutti dal dolore.
Carabinieri, Polizia e Polstrada stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
Termoli e Corato piangono una ragazza solare, benvoluta e profondamente legata alla sua famiglia.
Latifa viaggiava come passeggera su uno scooter di grossa cilindrata guidato da un amico 48enne. I due avevano appena lasciato un pranzo tra amici e stavano raggiungendo il fidanzato della ragazza quando, per cause ancora da chiarire, sono stati sbalzati dal mezzo, finendo rovinosamente sull'asfalto. Non risultano altri veicoli coinvolti.
L'impatto è stato devastante: per Latifa non c'è stato nulla da fare. Il 118 ha potuto solo constatarne il decesso. Il conducente è stato trasportato in ospedale con fratture e politraumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.
La giovane lavorava come barista lungo la Statale 16, ma aveva trascorso parte della sua vita a Corato, dove vivono i genitori, accorsi in Molise poche ore dopo la tragedia, distrutti dal dolore.
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