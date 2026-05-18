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Scuola e Lavoro

Nuovi orizzonti per giovani lettori

Un corso di formazione gratuito in Reading literacy, rivolto ai docenti della Scuola secondaria superiore

Corato - lunedì 18 maggio 2026 16.09 Comunicato Stampa
Promosso dall'Associazione culturale FOS di Corato, è partito dall'Aula Magna dell'Ateneo dell'Uniba, il 15 gennaio scorso, un viaggio immersivo nella lettura e letteratura approdato al Salone del libro che oggi chiude i suoi battenti a Torino.

Un corso di formazione gratuito in Reading literacy, rivolto ai docenti della Scuola secondaria superiore e intitolato I read* to be ready che si è snodato tra i più diversi input relativi ai libri: dalla lettura come strategia di comunicazione alla grafica editoriale, dalla digital Reading al benessere dei lettori.

Un percorso esperienziale che ha guidato i docenti coinvolti, più di 20 tra le scuole superiori di Corato e dei paesi viciniori, nel difficile e sfidante compito di promuovere tra i giovani la lettura.

L'Istituto Federico II Stupor Mundi che, da anni, tramite il team Biblioteca persevera nello stesso comune obiettivo, ha visto partecipare alle 30 ore di formazione le prof.sse Bellucci Maria Rosaria, De Savino Lucia, Leo Concetta, Peschetola Daniela e Petrizzelli Michela.

Le stesse ringraziano per l'opportunità di crescita offerta la presidente della Fos Angela De Leo, Raffaella e Peppino Piacente della casa editrice Secop di Corato e il Dirigente scolastico prof. Francesco Catalano.
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