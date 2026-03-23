"Scelte, passioni e futuro: all’I.P. L. Tandoi l’orientamento diventa esperienza concreta”

Si è concluso con grande partecipazione e interesse il progetto POC "Percorsi di orientamento ", a cui hanno partecipato le classi terze e quarte dell'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale. dell'I.P. "Luciano Tandoi".Il progetto ha visto la partecipazione, nel ruolo di esperti, del professor Alberto Fornasari, professore di pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e direttore del CIRPAS – Centro Interuniversitario di Ricerca Popolazione Ambiente e Salute; del dott. Gemmano Cataldo Giuliano, assegnista di ricerca e professore a contratto in Psicologia del Lavoro presso lo stesso Ateneo e del dott. Furio Alessandro, dottorando di ricerca in Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Oncologia presso il Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.Il percorso si è articolato in una serie di moduli strutturati per accompagnare gli studenti in un processo di consapevolezza e costruzione del proprio progetto di vita. Tra i temi affrontati: lo sviluppo del decision making di carriera, l'esplorazione delle scelte difficili, la costruzione di significati personali e l'esercizio del proprio potere decisionale in ambito formativo e professionale.Particolare attenzione è stata dedicata al delicato passaggio dalla scuola superiore all'università, fase cruciale in cui interessi e curiosità si trasformano in competenze e prime scelte concrete. In questo contesto, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università di Bari ha presentato la propria offerta formativa, illustrando corsi di laurea triennali e magistrali pensati per favorire una crescita integrata, personale e professionale.I percorsi proposti si caratterizzano per l'attenzione alle competenze trasversali, alle esperienze di tirocinio e agli sbocchi occupazionali, che spaziano dall'ambito educativo alla comunicazione, dal benessere psicologico alla progettazione formativa. Le attività di orientamento si sono sviluppate in una prima fase esplorativa e conoscitiva, con l'obiettivo di stimolare negli studenti una riflessione sulle proprie attitudini, aspettative e rappresentazioni del futuro.A questa è seguita una fase informativa sul sistema universitario italiano e sulle opportunità formative e professionali, includendo anche i percorsi afferenti alla Scuola di Medicina dell'Ateneo Barese nello specifico relativo alle professioni sanitarie.Cuore del progetto è stato il percorso "Passione, talento e futuro", pensato come un vero e proprio viaggio di scoperta personale.Attraverso laboratori, momenti di confronto e simulazioni orientative, gli studenti sono stati guidati a riconoscere i propri interessi, valorizzare i talenti e sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie inclinazioni.In questa prospettiva, la passione diventa il punto di partenza, il talento una risorsa da coltivare e il futuro un orizzonte verso cui orientare scelte consapevoli.Non sono mancati momenti di approfondimento sulle sfide del mondo del lavoro contemporaneo e sulle competenze necessarie per costruire carriere sostenibili nel tempo.In particolare, si è lavorato sul concetto di occupabilità, sulla pianificazione di percorsi coerenti con valori e interessi personali e sull'analisi del significato attribuito al lavoro, anche attraverso il modello delle ancore di carriera.L'obiettivo complessivo del progetto è stato quello di fornire strumenti concreti per orientarsi tra università, percorsi professionalizzanti e mondo del lavoro, promuovendo autonomia decisionale, motivazione e progettualità. Perché costruire il proprio futuro significa, prima di tutto, imparare a conoscersi e a credere nel proprio potenziale.Il progetto ha registrato una partecipazione attiva e coinvolta da parte degli studenti, confermando l'importanza di percorsi di orientamento strutturati e innovativi.Un'esperienza che si è conclusa con esiti decisamente positivi, lasciando nei partecipanti maggiore consapevolezza e strumenti utili per affrontare le scelte future.Visita le nostre pagine:https://www.orianitandoi.it/indirizzo-di-studio/istituto-professionale-per-i-servizi-commerciali-socio-sanitari-enogastronomici-luciano-tandoi/Seguici su Instagram: @ipctandoicoratoSeguici su Facebook: @ipctandoicorato