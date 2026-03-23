Scuola e Lavoro
"Scelte, passioni e futuro: all’I.P. L. Tandoi l’orientamento diventa esperienza concreta”
Il percorso si è articolato in una serie di moduli strutturati per accompagnare gli studenti in un processo di consapevolezza e costruzione del proprio progetto di vita
Corato - lunedì 23 marzo 2026 6.29
Si è concluso con grande partecipazione e interesse il progetto POC "Percorsi di orientamento ", a cui hanno partecipato le classi terze e quarte dell'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale. dell'I.P. "Luciano Tandoi".
Il progetto ha visto la partecipazione, nel ruolo di esperti, del professor Alberto Fornasari, professore di pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e direttore del CIRPAS – Centro Interuniversitario di Ricerca Popolazione Ambiente e Salute; del dott. Gemmano Cataldo Giuliano, assegnista di ricerca e professore a contratto in Psicologia del Lavoro presso lo stesso Ateneo e del dott. Furio Alessandro, dottorando di ricerca in Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Oncologia presso il Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Il percorso si è articolato in una serie di moduli strutturati per accompagnare gli studenti in un processo di consapevolezza e costruzione del proprio progetto di vita. Tra i temi affrontati: lo sviluppo del decision making di carriera, l'esplorazione delle scelte difficili, la costruzione di significati personali e l'esercizio del proprio potere decisionale in ambito formativo e professionale.
Particolare attenzione è stata dedicata al delicato passaggio dalla scuola superiore all'università, fase cruciale in cui interessi e curiosità si trasformano in competenze e prime scelte concrete. In questo contesto, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università di Bari ha presentato la propria offerta formativa, illustrando corsi di laurea triennali e magistrali pensati per favorire una crescita integrata, personale e professionale.
I percorsi proposti si caratterizzano per l'attenzione alle competenze trasversali, alle esperienze di tirocinio e agli sbocchi occupazionali, che spaziano dall'ambito educativo alla comunicazione, dal benessere psicologico alla progettazione formativa. Le attività di orientamento si sono sviluppate in una prima fase esplorativa e conoscitiva, con l'obiettivo di stimolare negli studenti una riflessione sulle proprie attitudini, aspettative e rappresentazioni del futuro.
A questa è seguita una fase informativa sul sistema universitario italiano e sulle opportunità formative e professionali, includendo anche i percorsi afferenti alla Scuola di Medicina dell'Ateneo Barese nello specifico relativo alle professioni sanitarie.
Cuore del progetto è stato il percorso "Passione, talento e futuro", pensato come un vero e proprio viaggio di scoperta personale.
Attraverso laboratori, momenti di confronto e simulazioni orientative, gli studenti sono stati guidati a riconoscere i propri interessi, valorizzare i talenti e sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie inclinazioni.
In questa prospettiva, la passione diventa il punto di partenza, il talento una risorsa da coltivare e il futuro un orizzonte verso cui orientare scelte consapevoli.
Non sono mancati momenti di approfondimento sulle sfide del mondo del lavoro contemporaneo e sulle competenze necessarie per costruire carriere sostenibili nel tempo.
In particolare, si è lavorato sul concetto di occupabilità, sulla pianificazione di percorsi coerenti con valori e interessi personali e sull'analisi del significato attribuito al lavoro, anche attraverso il modello delle ancore di carriera.
L'obiettivo complessivo del progetto è stato quello di fornire strumenti concreti per orientarsi tra università, percorsi professionalizzanti e mondo del lavoro, promuovendo autonomia decisionale, motivazione e progettualità. Perché costruire il proprio futuro significa, prima di tutto, imparare a conoscersi e a credere nel proprio potenziale.
Il progetto ha registrato una partecipazione attiva e coinvolta da parte degli studenti, confermando l'importanza di percorsi di orientamento strutturati e innovativi.
Un'esperienza che si è conclusa con esiti decisamente positivi, lasciando nei partecipanti maggiore consapevolezza e strumenti utili per affrontare le scelte future.
Visita le nostre pagine:
https://www.orianitandoi.it/indirizzo-di-studio/istituto-professionale-per-i-servizi-commerciali-socio-sanitari-enogastronomici-luciano-tandoi/
Seguici su Instagram: @ipctandoicorato
Seguici su Facebook: @ipctandoicorato
Il progetto ha visto la partecipazione, nel ruolo di esperti, del professor Alberto Fornasari, professore di pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e direttore del CIRPAS – Centro Interuniversitario di Ricerca Popolazione Ambiente e Salute; del dott. Gemmano Cataldo Giuliano, assegnista di ricerca e professore a contratto in Psicologia del Lavoro presso lo stesso Ateneo e del dott. Furio Alessandro, dottorando di ricerca in Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Oncologia presso il Dipartimento di Medicina di Precisione e Rigenerativa dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Il percorso si è articolato in una serie di moduli strutturati per accompagnare gli studenti in un processo di consapevolezza e costruzione del proprio progetto di vita. Tra i temi affrontati: lo sviluppo del decision making di carriera, l'esplorazione delle scelte difficili, la costruzione di significati personali e l'esercizio del proprio potere decisionale in ambito formativo e professionale.
Particolare attenzione è stata dedicata al delicato passaggio dalla scuola superiore all'università, fase cruciale in cui interessi e curiosità si trasformano in competenze e prime scelte concrete. In questo contesto, il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell'Università di Bari ha presentato la propria offerta formativa, illustrando corsi di laurea triennali e magistrali pensati per favorire una crescita integrata, personale e professionale.
I percorsi proposti si caratterizzano per l'attenzione alle competenze trasversali, alle esperienze di tirocinio e agli sbocchi occupazionali, che spaziano dall'ambito educativo alla comunicazione, dal benessere psicologico alla progettazione formativa. Le attività di orientamento si sono sviluppate in una prima fase esplorativa e conoscitiva, con l'obiettivo di stimolare negli studenti una riflessione sulle proprie attitudini, aspettative e rappresentazioni del futuro.
A questa è seguita una fase informativa sul sistema universitario italiano e sulle opportunità formative e professionali, includendo anche i percorsi afferenti alla Scuola di Medicina dell'Ateneo Barese nello specifico relativo alle professioni sanitarie.
Cuore del progetto è stato il percorso "Passione, talento e futuro", pensato come un vero e proprio viaggio di scoperta personale.
Attraverso laboratori, momenti di confronto e simulazioni orientative, gli studenti sono stati guidati a riconoscere i propri interessi, valorizzare i talenti e sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie inclinazioni.
In questa prospettiva, la passione diventa il punto di partenza, il talento una risorsa da coltivare e il futuro un orizzonte verso cui orientare scelte consapevoli.
Non sono mancati momenti di approfondimento sulle sfide del mondo del lavoro contemporaneo e sulle competenze necessarie per costruire carriere sostenibili nel tempo.
In particolare, si è lavorato sul concetto di occupabilità, sulla pianificazione di percorsi coerenti con valori e interessi personali e sull'analisi del significato attribuito al lavoro, anche attraverso il modello delle ancore di carriera.
L'obiettivo complessivo del progetto è stato quello di fornire strumenti concreti per orientarsi tra università, percorsi professionalizzanti e mondo del lavoro, promuovendo autonomia decisionale, motivazione e progettualità. Perché costruire il proprio futuro significa, prima di tutto, imparare a conoscersi e a credere nel proprio potenziale.
Il progetto ha registrato una partecipazione attiva e coinvolta da parte degli studenti, confermando l'importanza di percorsi di orientamento strutturati e innovativi.
Un'esperienza che si è conclusa con esiti decisamente positivi, lasciando nei partecipanti maggiore consapevolezza e strumenti utili per affrontare le scelte future.
Visita le nostre pagine:
https://www.orianitandoi.it/indirizzo-di-studio/istituto-professionale-per-i-servizi-commerciali-socio-sanitari-enogastronomici-luciano-tandoi/
Seguici su Instagram: @ipctandoicorato
Seguici su Facebook: @ipctandoicorato
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere