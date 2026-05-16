Tattoli-De Gasperi
Tattoli-De Gasperi
Scuola e Lavoro

Erasmus plus: Corato vola a Madrid

Straordinaria esperienza di mobilità internazionale del Tattoli De Gasperi presso il Ceip San Isidoro di Madrid

Corato - sabato 16 maggio 2026 5.51
Dall'11 al 15 maggio una delegazione di docenti, accompagnati dalla dirigente, ha vissuto una esperienza totalizzante presso il Collegio Publico Nacional San Isidoro di Madrid, una straordinaria opportunità di confronto professionale con il sistema scolastico spagnolo.
Ne è derivata la partecipazione attiva alla vita scolastica locale, l'osservazione sul campo di stili educativi, formativi e metodologici e il confronto con strumenti e sussidi didattici, oltre che la conoscenza della normativa sugli aspetti organizzativi e logistici scolastici della "Comunidad de Madrid".
Una full immersion tra chicos dai 3 ai 12 anni, "claustro"( collegio docenti) , ambienti di apprendimento innovativi, tradizione identitaria madrilena, folklore e costumi presentati dagli alunni in occasione dei festeggiamenti scolastici per il patrono s. Isidro.

Scambi di usi e costumi, di simboli culturali e tradizionali coratini, -gentilmente omaggiati da Lamafà e Tarallificio Fiore,- e madrileni.

Gratitudine e stima verso chi ha reso possibile e significativa l'esperienza a Madrid, il direttore Sergio Gonzales con lo staff amministrativo, i docenti tutti con particolare riguardo per la docente Monica Dominguez, che ha curato le relazioni tra le scuole.
L'esperienza si è resa possibile grazie all'adesione al Consorzio Erasmus dell'Ufficio scolastico Regionale Puglia, che si ringrazia, che ha permesso al Tattoli-De Gasperi per l'a.s. 2025-26 di programmare due tipologie diverse di "European mobility", job shadowing e mobilità alunni.
Prossima tappa Grenoble.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Tattoli De Gasperi
Operazione lampo in via Reggio fermato un uomo sospettato dei furti del mattino
16 maggio 2026 Operazione lampo in via Reggio fermato un uomo sospettato dei furti del mattino
Rotary club dona sei televisori ai bambini dell'Ospedale di Corato
15 maggio 2026 Rotary club dona sei televisori ai bambini dell'Ospedale di Corato
Altri contenuti a tema
La memoria diventa impegno all’IC “Tattoli- De Gasperi” La memoria diventa impegno all’IC “Tattoli- De Gasperi” Incontro con il sig. Pinuccio Fazio, padre di Michele Fazio, vittima innocente della mafia. 
La Corsa di Miguel ritorna a Corato Eventi La Corsa di Miguel ritorna a Corato Sport di tutti, per tutti, con tutti
L’I.C. “Tattoli - De Gasperi” di Corato vola alto L’I.C. “Tattoli - De Gasperi” di Corato vola alto L'istituto è scuola pilota per lo sport e l'inclusione in Puglia
Dalla Puglia alle vette del monte Bondone Dalla Puglia alle vette del monte Bondone L'avventura di 17 ragazzi dell' IC "Tattoli - De Gasperi"di Corato sulla neve.
Il Natale dell'I.C. Tattoli-De Gasperi a fianco di Medici senza frontiere Il Natale dell'I.C. Tattoli-De Gasperi a fianco di Medici senza frontiere L'iniziativa ha voluto dare un taglio solidale a questo progetto mediante la vendita dei presepi e la raccolta di una piccola somma devoluta a Medici senza frontiere
Open day all'istituto comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato Open day all'istituto comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato Alla scoperta della scuola come luogo di apprendimento dinamico, spazio di incontro, dialogo, crescita
Quando la grammatica racconta: emozione e innovazione all’Istituto Tattoli De Gasperi Quando la grammatica racconta: emozione e innovazione all’Istituto Tattoli De Gasperi Angela Simi ed Elena Innocenti portano a Corato la loro “Sorprendente Grammatica Narrata”
"Progetti di vita indipendente": a Corato il convegno Anffas su autonomia disabili e legge "Dopo di Noi" Associazioni "Progetti di vita indipendente": a Corato il convegno Anffas su autonomia disabili e legge "Dopo di Noi" Al centro dell'incontro opportunità per un'esistenza piena e autodeterminata delle persone con disabilità
Ultimo consiglio comunale dell’amministrazione uscente: approvati i sei punti all’ordine del giorno
15 maggio 2026 Ultimo consiglio comunale dell’amministrazione uscente: approvati i sei punti all’ordine del giorno
Finissage per “Murgia Stellata”: ultimo appuntamento al Museo della Città a Corato
15 maggio 2026 Finissage per “Murgia Stellata”: ultimo appuntamento al Museo della Città a Corato
Per Pietro Zona sindaco domani arriva a Corato anche Wanda Ferro
15 maggio 2026 Per Pietro Zona sindaco domani arriva a Corato anche Wanda Ferro
“La città che verrà”: domenica 17 maggio il terzo comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro
15 maggio 2026 “La città che verrà”: domenica 17 maggio il terzo comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro
“I Castelli Normanno-Svevi in Italia Meridionale”: oggi il convegno a Corato
15 maggio 2026 “I Castelli Normanno-Svevi in Italia Meridionale”: oggi il convegno a Corato
Corato social Camp: persone idee e territori in dialogo
15 maggio 2026 Corato social Camp: persone idee e territori in dialogo
«Noi saremo il valore aggiunto»: l’Unione di Centro in campo con Pietro Zona
14 maggio 2026 «Noi saremo il valore aggiunto»: l’Unione di Centro in campo con Pietro Zona
"Un Colpo Alla Vita ", l'anteprima il 30 maggio al Politeama di Bisceglie
14 maggio 2026 "Un Colpo Alla Vita", l'anteprima il 30 maggio al Politeama di Bisceglie
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.