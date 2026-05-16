Erasmus plus: Corato vola a Madrid

Dall'11 al 15 maggio una delegazione di docenti, accompagnati dalla dirigente, ha vissuto una esperienza totalizzante presso il Collegio Publico Nacional San Isidoro di Madrid, una straordinaria opportunità di confronto professionale con il sistema scolastico spagnolo.Ne è derivata la partecipazione attiva alla vita scolastica locale, l'osservazione sul campo di stili educativi, formativi e metodologici e il confronto con strumenti e sussidi didattici, oltre che la conoscenza della normativa sugli aspetti organizzativi e logistici scolastici della "Comunidad de Madrid".Una full immersion tra chicos dai 3 ai 12 anni, "claustro"( collegio docenti) , ambienti di apprendimento innovativi, tradizione identitaria madrilena, folklore e costumi presentati dagli alunni in occasione dei festeggiamenti scolastici per il patrono s. Isidro.Scambi di usi e costumi, di simboli culturali e tradizionali coratini, -gentilmente omaggiati da Lamafà e Tarallificio Fiore,- e madrileni.Gratitudine e stima verso chi ha reso possibile e significativa l'esperienza a Madrid, il direttore Sergio Gonzales con lo staff amministrativo, i docenti tutti con particolare riguardo per la docente Monica Dominguez, che ha curato le relazioni tra le scuole.L'esperienza si è resa possibile grazie all'adesione al Consorzio Erasmus dell'Ufficio scolastico Regionale Puglia, che si ringrazia, che ha permesso al Tattoli-De Gasperi per l'a.s. 2025-26 di programmare due tipologie diverse di "European mobility", job shadowing e mobilità alunni.Prossima tappa Grenoble.