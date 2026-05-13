Scomparso a Corato: l'appello della famiglia

E' scomparso da ieri a Corato Cosmo, un ragazzo del posto di cui non si hanno notizie da martedì. La preoccupazione è tanta e i familiari rivolgono un appello alla cittadinanza per ritrovarlo il prima possibile.Il giovane è stato visto l'ultima volta in centro città, intorno alle 13.00 nei pressi del panificio Mancini. Da quel momento si sono perse le sue tracce e si teme possa essersi spostato anche nei comuni limitrofi.Cosmo è alto circa 1 metro e 85, ha una corporatura robusta e al momento della scomparsa indossava una giacca a quadri e pantaloni di tuta.I familiari invitano chiunque lo abbia visto o abbia informazioni utili a contattare immediatamente le autorità o i numeri seguenti:389 5514787345 6149881L'aiuto della comunità potrebbe essere fondamentale per la ricerca del ragazzo.