Cronaca
Scomparso a Corato: l'appello della famiglia
Il ragazzo è sparito da martedì e potrebbe essersi allontanato dalla città
Corato - mercoledì 13 maggio 2026 14.56
E' scomparso da ieri a Corato Cosmo, un ragazzo del posto di cui non si hanno notizie da martedì. La preoccupazione è tanta e i familiari rivolgono un appello alla cittadinanza per ritrovarlo il prima possibile.
Il giovane è stato visto l'ultima volta in centro città, intorno alle 13.00 nei pressi del panificio Mancini. Da quel momento si sono perse le sue tracce e si teme possa essersi spostato anche nei comuni limitrofi.
Cosmo è alto circa 1 metro e 85, ha una corporatura robusta e al momento della scomparsa indossava una giacca a quadri e pantaloni di tuta.
I familiari invitano chiunque lo abbia visto o abbia informazioni utili a contattare immediatamente le autorità o i numeri seguenti:
389 5514787
345 6149881
L'aiuto della comunità potrebbe essere fondamentale per la ricerca del ragazzo.
Il giovane è stato visto l'ultima volta in centro città, intorno alle 13.00 nei pressi del panificio Mancini. Da quel momento si sono perse le sue tracce e si teme possa essersi spostato anche nei comuni limitrofi.
Cosmo è alto circa 1 metro e 85, ha una corporatura robusta e al momento della scomparsa indossava una giacca a quadri e pantaloni di tuta.
I familiari invitano chiunque lo abbia visto o abbia informazioni utili a contattare immediatamente le autorità o i numeri seguenti:
389 5514787
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L'aiuto della comunità potrebbe essere fondamentale per la ricerca del ragazzo.
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