Cronaca
Furgone rubato recuperato in centro a Corato
I ladri fuggono a piedi dopo l’intercettazione: mezzo restituito al proprietario
Corato - domenica 17 maggio 2026 18.24
La Polizia Locale ha portato a termine un intervento rapido ed efficace che ha permesso di recuperare un furgone rubato a Ruvo di Puglia.
Il mezzo è stato intercettato nel centro cittadino durante un normale servizio di controllo del territorio, quando gli agenti hanno notato movimenti sospetti e il veicolo corrispondente alla segnalazione di furto.
Alla vista della pattuglia, i malviventi hanno abbandonato il furgone e sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro. Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e avviato le procedure di verifica, confermando che il mezzo risultava rubato.
Il furgone è stato quindi recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili.
Un episodio che conferma l'importanza del presidio costante del territorio.
Il mezzo è stato intercettato nel centro cittadino durante un normale servizio di controllo del territorio, quando gli agenti hanno notato movimenti sospetti e il veicolo corrispondente alla segnalazione di furto.
Alla vista della pattuglia, i malviventi hanno abbandonato il furgone e sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro. Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e avviato le procedure di verifica, confermando che il mezzo risultava rubato.
Il furgone è stato quindi recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili.
Un episodio che conferma l'importanza del presidio costante del territorio.
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