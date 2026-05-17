Furgone rubato recuperato in centro a Corato

La Polizia Locale ha portato a termine un intervento rapido ed efficace che ha permesso di recuperare un furgone rubato a Ruvo di Puglia.Il mezzo è stato intercettato nel centro cittadino durante un normale servizio di controllo del territorio, quando gli agenti hanno notato movimenti sospetti e il veicolo corrispondente alla segnalazione di furto.Alla vista della pattuglia, i malviventi hanno abbandonato il furgone e sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce tra le vie del centro. Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e avviato le procedure di verifica, confermando che il mezzo risultava rubato.Il furgone è stato quindi recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili.Un episodio che conferma l'importanza del presidio costante del territorio.