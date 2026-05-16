La Polizia di Stato
La Polizia di Stato
Cronaca

Operazione lampo in via Reggio fermato un uomo sospettato dei furti del mattino

Intervento fulmineo degli agenti in borghese : la Polizia di Stato conferma efficienza e presenza sul territorio

Corato - sabato 16 maggio 2026 5.47
Un'operazione rapida e chirurgica ha movimentato il pomeriggio in via Reggio, dove gli agenti in borghese del Commissariato di Corato hanno individuato e rintracciato un uomo ritenuto probabile autore dei furti avvenuti ieri mattina in città.
Secondo una prima ricostruzione, gli investigatori – già impegnati nelle verifiche sugli episodi predatori – hanno riconosciuto l'uomo mentre si aggirava nella zona.
La segnalazione ha permesso un intervento tempestivo: gli agenti in pochi istanti, hanno bloccato il sospettato e lo hanno caricato a bordo dell'auto di servizio, conducendolo subito in Commissariato per gli accertamenti del caso.
Le indagini sono in corso, ma l'operazione mette ancora una volta in evidenza la prontezza, la professionalità e la capacità di coordinamento della Polizia di Stato, capace di reagire con rapidità e precisione a tutela della sicurezza urbana.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Polizia di Stato
  • Polizia di Stato Corato
Rotary club dona sei televisori ai bambini dell'Ospedale di Corato
15 maggio 2026 Rotary club dona sei televisori ai bambini dell'Ospedale di Corato
Ultimo consiglio comunale dell’amministrazione uscente: approvati i sei punti all’ordine del giorno
15 maggio 2026 Ultimo consiglio comunale dell’amministrazione uscente: approvati i sei punti all’ordine del giorno
Altri contenuti a tema
Operazione antidroga nella periferia: sequestrata sostanza sospetta a bordo di un’auto Operazione antidroga nella periferia: sequestrata sostanza sospetta a bordo di un’auto La squadra volante e la polizia giudiziaria del commissariato intervengono su un veicolo : verifiche in corso sull’ipotesi di spaccio
Ritrovamento sospetto nel palazzo: spuntano 6 chilogrammi di esplosivi Ritrovamento sospetto nel palazzo: spuntano 6 chilogrammi di esplosivi Dopo la segnalazione alla Polizia Locale, l'intervento degli Artificieri della Questura di Bari. Indagini in corso
Incendi d'auto, due arresti a Corato. Incastrato anche un terzo: denunciato Incendi d'auto, due arresti a Corato. Incastrato anche un terzo: denunciato Ai domiciliari sono finiti un 18enne e un 27enne per il rogo di Capodanno. Ricostruito anche un altro episodio
Aggredì e tentò di rapinare una coppia, arrestato un 18enne di Corato Aggredì e tentò di rapinare una coppia, arrestato un 18enne di Corato L'episodio risale al mese scorso: il giovane, confinato ai domiciliari, avrebbe agito in concorso con due minorenni
Preso il presunto rapinatore delle farmacie Preso il presunto rapinatore delle farmacie Bloccato da un maresciallo fuori servizio dopo aver seminato, presumibilmente, il panico tra Corato e Bisceglie
Rapina una parafarmacia in via Dante, poi si allontana. Bloccato dalla Polizia Rapina una parafarmacia in via Dante, poi si allontana. Bloccato dalla Polizia Operazione lampo degli agenti del Commissariato cittadino: il rapinatore, con precedenti specifici, è stato inseguito da alcuni passanti
Due scippi in poche ore, ferita una delle vittime. Fermato un 47enne Due scippi in poche ore, ferita una delle vittime. Fermato un 47enne Due donne anziane e fragili aggredite nel centro cittadino: una delle due ha riportato due fratture scomposte, all’omero e al naso
Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto Corsa sospetta sulla 231: fermati due furgoni carichi di pezzi d'auto L’azione tra la Metronotte e Commissariati di Corato e Canosa ha portato al fermo dei due conducenti, entrambi di Cerignola
Finissage per “Murgia Stellata”: ultimo appuntamento al Museo della Città a Corato
15 maggio 2026 Finissage per “Murgia Stellata”: ultimo appuntamento al Museo della Città a Corato
Per Pietro Zona sindaco domani arriva a Corato anche Wanda Ferro
15 maggio 2026 Per Pietro Zona sindaco domani arriva a Corato anche Wanda Ferro
“La città che verrà”: domenica 17 maggio il terzo comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro
15 maggio 2026 “La città che verrà”: domenica 17 maggio il terzo comizio di Corrado De Benedittis con Antonio Decaro
“I Castelli Normanno-Svevi in Italia Meridionale”: oggi il convegno a Corato
15 maggio 2026 “I Castelli Normanno-Svevi in Italia Meridionale”: oggi il convegno a Corato
Corato social Camp: persone idee e territori in dialogo
15 maggio 2026 Corato social Camp: persone idee e territori in dialogo
«Noi saremo il valore aggiunto»: l’Unione di Centro in campo con Pietro Zona
14 maggio 2026 «Noi saremo il valore aggiunto»: l’Unione di Centro in campo con Pietro Zona
"Un Colpo Alla Vita ", l'anteprima il 30 maggio al Politeama di Bisceglie
14 maggio 2026 "Un Colpo Alla Vita", l'anteprima il 30 maggio al Politeama di Bisceglie
Case popolari: approvata la graduatoria definitiva del bando erp 2024
14 maggio 2026 Case popolari: approvata la graduatoria definitiva del bando erp 2024
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.