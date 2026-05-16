Operazione lampo in via Reggio fermato un uomo sospettato dei furti del mattino

Un'operazione rapida e chirurgica ha movimentato il pomeriggio in via Reggio, dove gli agenti in borghese del Commissariato di Corato hanno individuato e rintracciato un uomo ritenuto probabile autore dei furti avvenuti ieri mattina in città.Secondo una prima ricostruzione, gli investigatori – già impegnati nelle verifiche sugli episodi predatori – hanno riconosciuto l'uomo mentre si aggirava nella zona.La segnalazione ha permesso un intervento tempestivo: gli agenti in pochi istanti, hanno bloccato il sospettato e lo hanno caricato a bordo dell'auto di servizio, conducendolo subito in Commissariato per gli accertamenti del caso.Le indagini sono in corso, ma l'operazione mette ancora una volta in evidenza la prontezza, la professionalità e la capacità di coordinamento della Polizia di Stato, capace di reagire con rapidità e precisione a tutela della sicurezza urbana.