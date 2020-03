Dal Comune stop a eventi e sanificazione di scuole e mezzi pubblici

Chiusi anche il Centro Aperto Polivalente per minori e il Centro di ascolto per le famiglie

Si è tenuta nella giornata di ieri, a Palazzo di Città, una riunione operativa, al fine di dare continuità alle misure di informazione e prevenzione stabilite nel verbale redatto il 27 febbraio scorso e dare attuazione alle misure previste nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo, recante urgenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica del Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.Lo comunica il Comune che renderà note alla popolazione, tramite apposito manifesto, le misure igienico sanitarie da seguire a livello precauzionale.Nel periodo di sospensione delle attività didattica nelle scuole è predisposta la disinfezione e sanificazione di tutti gli istituti presenti nel territorio di Corato, viste peraltro le istanze pervenute dai vari dirigenti scolastici.Il Comune invita alla sospensione delle attività fino al 15 marzo anche i soggetti privati titolari di servizi scolastici integrativi (ludoteche, doposcuola ecc.) invitandoli a procedere alla disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati.Resteranno chiusi fino al 15 marzo anche il Centro Aperto Polivalente per minori e assistenza domiciliare educativa e del Centro di ascolto per le famiglie.Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della minima distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.Lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sia pubblici sia privati, nonché le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi, sono consentiti a porte chiuse.Infine, il Comune dispone, con decorrenza immediata, le procedure di disinfezione e sanificazione di tutti i bagni pubblici e invita l'azienda del trasporto pubblico a reiterare la sanificazione dei mezzi.