Dalla parte dei poveri, il CADUM: «Siamo in emergenza, aiutateci ad aiutare»

«Non abbiamo mai interrotto il nostro servizio di supporto, assistenza, solidarietà a favore di bisognosi e indigenti, continuiamo ad assicurare cibo e alimenti alle sempre più persone e famiglie che vengono a bussare alla nostra porta, ma abbiamo estremo bisogno di donazioni, di aiuti da parte della città» - così la richiesta di aiuto dell'associazione di volontariato Centro Aperto Diamoci Una Mano, impegnata in prima fila e senza sosta dalla parte dei poveri.In questo periodo di emergenza sanitaria, sociale ed economica, malgrado le misure a sostegno delle famiglie in difficoltà adottate dal Governo, il dramma dell'indigenza fa crescere il numero di persone che, spinte dalla fame, si rivolgono all'associazione coratina.«La situazione ci impedisce di cucinare e distribuire pasti caldi come abbiamo sempre fatto - spiegano dall'associazione - ma ogni martedì e sabato mattina distribuiamo sacchetti di spesa, con scatolame e alimenti da cucinare, per chi dispone di una cucina per poterlo fare».In prima linea l'instancabile e tenace presidente dell'associazione Vesna Muslić, affiancata da un volontario, che si impegna costantemente a reperire il necessario da donare. «Abbiamo ricevuto donazioni da alcune aziende cittadine e dalla Caritas di Trani che ringraziamo immensamente per la generosità e l'attenzione riposta nella nostra attività, ma la situazione è difficile. Siamo in costante emergenza, per poter aiutare abbiamo bisogno di aiuto.Ci siamo rivolti alla Protezione Civile e al Comune di Corato, in attesa e nella speranza di risposta, facciamo appello al buon cuore di tutti i nostri concittadini. Abbiamo bisogno di donazioni, di beni di prima necessità, della solidarietà concreta di tutti».È possibile effettuare donazioni al conto corrente IBAN IT40J0760104000000017479700 intestato a Associazione Centro Aperto Diamoci Una Mano.«​Non siamo un centro Caritas - concludono - ma non abbandoniamo i poveri. Chiediamo di non essere abbandonati nella nostra missione nel bene dell'intera comunità».