Tradizionale Panzerottata del Dono al Centro Aperto Diamoci Una Mano

L'associazione di volontariato Centro Aperto Diamoci Una Mano inaugura la riattivazione, post pausa estiva, del servizio mensa da asporto giornaliero dedicato alle famiglie bisognose con un momento conviviale aperto alla città e ai tanti amici e sostenitori.Dedita al contrasto alla povertà e al sostegno alle fasce più bisognose, l'associazione si adopera, da quarant'anni, per garantire la massima attenzione ai propri utenti, non solo distribuendo pasti caldi da asporto ogni giorno, ma anche garantendo l'approvvigionamento di indumenti e prodotti per l'igiene personale e ponendosi sempre in ascolto a supporto e sostegno delle tante famiglie in condizioni di disagio economico e sociale che confidano nel supporto del volontariato.In concomitanza con la ricorrenza di San Luca, in ricordo del suo fondatore e guida Don Luca Masciavè, l'associazione invita la cittadinanza ad un momento conviviale con l'ormai consolidata tradizione della Panzerottata del Dono del Centro Aperto Diamoci Una Mano, il prossimo 20 ottobre 2023, dalle ore 19:00, nella sede dell'associazione in via Gambara, 1 (Corato).Nel mese in cui si celebra San Francesco, che ha insegnato la gioia del donare, a cui si ispira l'istituzione del Giorno del Dono che, dal 2015, si celebra in Italia il 4 ottobre, con una legge voluta dall'Istituto Italiano della Donazione (IID), il Centro Aperto Diamoci Una Mano intende ringraziare tutti coloro che sostengono l'attività dell'associazione, condividendo la gioia che si riceve nel donare.Operando nella consapevolezza della necessità di presenza e solidarietà da parte di tutti per essere dalla parte dei più deboli, l'associazione confida nel supporto dei concittadini per proseguire nei lavori di ristrutturazione dei suoi locali e di manutenzione del suo centenario giardino per garantire un sempre più efficiente servizio a favore della comunità.Si ricorda che è sempre possibile destinare il 5 per mille al Centro Aperto Diamoci Una Mano, C.F. 92002420724 o sostenere l'associazione con una donazione volontaria sul c/c postale n. 17479700 intestato a Centro Aperto Diamoci Una Mano.