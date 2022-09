Le associazioni Centro aperto "Diamoci una mano" e Harambé hanno promosso - ancora una volta - dei corsi gratuiti di lingua e cultura italiana riservati a stranieri.I corsi, tenuti da insegnanti volontari con esperienza nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri, saranno organizzati in diversi livelli di competenza linguistico-comunicativa: alfabetizzazione (Pre A1), base (A1-A2 QCER), intermedio (B1-B2 QCER) e avanzato (C1-C2 QCER).Le lezioni si svolgeranno nella sede delin via Gambara, 1 e nei locali dell'in via G. Fortunato, 18/20 in orari da definirsi in base alle esigenze dei partecipanti.Sarà possibile iscriversi fino al 30 settembre, chiamando il numero 3408705117 dalle 17 alle 20 o inviando un messaggio Whatsapp. Le iscrizioni resteranno comunque aperte per tutto l'anno allo scopo di consentire una maggiore adesione alle attività.Gli interessati potranno sostenere l'esame di lingua Cils (Certificazione di italiano come lingua straniera dell'Università per stranieri di Siena) valido per la richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno), per l'accordo di integrazione (Dpr 179/2011) e per la cittadinanza Italiana (D.L. 113/2018).