Giardino in festa: Raccolta fondi dell’associazione di volontariato Centro Aperto Diamoci Una Mano

Ormai da 40 anni cura e solidarietà sono alla base delle attività quotidiane dell'associazione di volontariato Centro Aperto Diamoci Una Mano, una vera e propria famiglia di volontari, mossa dallo spirito solidale nei confronti di tante famiglie in condizioni di disagio economico e sociale che si tramanda sull'esempio e insegnamento di Don Luca Masciavè.Ponendosi dalla parte dei più deboli, per dare voce a chi voce non ne ha, l'associazione è un presidio fondamentale per la città, e si adopera con un servizio mensa di pasti caldi da asporto giornaliero, rivolto agli utenti in condizioni di indigenza, un servizio di ascolto, guardaroba e fornitura di prodotti per l'igiene personale.Ma per poter espletare al meglio le proprie attività ed accogliere utenti e ospiti nella propria struttura, l'associazione ha l'impellente necessità di avviare i lavori di ristrutturazione dei propri ambienti, gravemente segnati dal tempo. «Una spesa preventivata di alcune migliaia di euro che la nostra associazione, che vive di benevole donazioni di benefattori, farebbe davvero molta fatica ad affrontare, senza l'aiuto di tutti» - spiega il Direttivo.Per questo, il Centro Aperto Diamoci Una Mano invita la cittadinanza ad una serata conviviale di raccolta fondi, nella serata di sabato 10 giugno 2023, a partire dalle ore 19.00, nel suo incantevole e rigoglioso giardino, con ingresso dalla sede dell'associazione in via Gambara, 1 a Corato.Sarà un'occasione per gustare insieme le prelibatezze preparate dalle socie volontarie e dare il benvenuto all'estate nella cornice della bellezza del creato offerta dal giardino, curato con passione dai soci volontari.L'associazione fa appello all'intera comunità cittadina con la speranza che la propria attività solidale nel rispondere alle esigenze di una grande comunità di invisibili stia a cuore a tutti. Perché «La bellezza più sublime, e contagiosa, è quella della solidarietà» (Renzo Piano).È possibile anche destinare il 5 per mille al Centro Aperto Diamoci Una Mano, C.F. 92002420724 o sostenere l'associazione con una donazione volontaria sul c/c postale n. 17479700 intestato a Centro Aperto Diamoci Una Mano.