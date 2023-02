Dallo sten alla penna, pagine per la libertà: incontro su Beppe Fenoglio

Il 17 febbraio, alle ore 18,30, presso la Chiesa evangelica valdese, si svolgerà un incontro su Beppe Fenoglio, volto a delinearne il percorso letterario in occasione dei sessant'anni dalla scomparsa.Dallo sten alla penna: pagine per la libertà, è il suo titolo. Sarà Silvia Papagno, cultrice di Beppe Fenoglio, a guidare i presenti in questo interessante viaggio nella scrittura partigiana. Con lei dialogherà Giovanni Capurso, presidente dell'ANPI Corato.Interverranno anche il sindaco Corrado De Benedittis e il pastore della comunità valdese Vittorio De Palo.Letture e illustrazioni sono a cura di Eleonora Loiodice.L'incontro si svolgerà anche in occasione della Festa della Libertà, ricorrenza in cui protestanti ed ebrei ricordano la concessione da parte di re Carlo Alberto, nel 1848, delle Lettere Patenti che garantivano alle minoranze del regno i diritti politici e civili.