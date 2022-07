Giovedì 7 luglio, alle ore 19, negli spazi della Chiesa Valdese di Corato in corso Mazzini, 27, si terrà la presentazione del libro di poesie "Iridescenze" a cura di Nicola Pantaleo, professore emerito dell'Università degli Studi di Bari.Dialogheranno con l'autore, pastore della Chiesa Valdese di Corato;, dottoressa in lettere;, segretario del Partito della Rifondazione Comunista di Corato.La raccolta di poesie ripercorre tappe importanti della vita del professormettendo al centro di queste "iridescenze" poetiche l'amore, come scrive la professoressanella sua postfazione al libro. L'amore per i luoghi vissuti, parte integrante del ricordo, l'amore per le due donne che hanno attraversato, camminando con lui, la vita del poeta, amore per il diverso esplorando la diversità in tante delle sue sfaccettature, l'amore per le piccole cose che trovano il loro pieno senso se espresse in poesia.C'è anche l'amore per il racconto delle suggestioni che vengono dal mondo: si parla di politica, di fabbrica, della borghesia analizzata nei suoi vizi, si parla di Dio e del rapporto con la religione, del modo in cui si sceglie di viverla e di narrarla. Un'opera delicata ma con tratti potenti che spingono il lettore a fermarsi a riflettere per poi lasciarsi catturare nuovamente dalla precisa descrizione di un intimistico paesaggio alpino o dal racconto di un amore vissuto troppo poco.